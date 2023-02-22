Украинцам хотят облегчить выплаты кредитов во время войны: что задумали в Кабмине

Власти выяснили, что переселенцам и пострадавшим от войны украинцам насчитывают слишком большие проценты по кредитам. Поэтому банкам хотят предложить провести обязательную реструктуризацию кредитов во время военного положения для некоторых заемщиков

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Почти все украинские банки уже отменили кредитные каникулы, которые были введены сразу после полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Теперь если у вас есть долг, то банк будет начислять вам проценты за использование кредитных средств. Но из-за войны финансовое состояние украинцев значительно ухудшилось, а особенно остро эту проблему ощущают вынужденные переселенцы, многие из которых остались не только без доходов, но и без жилья. Поэтому власти хотят ввести облегченные условия погашения кредитов для некоторых ВПЛ. Речь идет об обязательной реструктуризации долгов, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что соответствующие законопроекты уже поддержал Кабмин Украины на заседании во вторник, 21 февраля. В ближайшее время документы будут отправлены на рассмотрение парламента.

Какие кредиты будут подлежать реструктуризации

В Минреинтеграции отмечают, что речь идет о кредитах, которые украинцы брали на определенные цели. Например:

лечение

ремонт жилья

приобретение бытовой техники

отдых

обучение и т.д.

"Для заемщиков из числа граждан, проживающих или выехавших с территорий ведения боевых действий или временно оккупированных территорий, обслуживание таких дорогостоящих потребительских кредитов стало большой проблемой. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан в Минреинтеграции", — отмечают в ведомстве.

И добавляют: такие кредиты не предусматривают залог в виде недвижимого или движимого имущества. Но процентная ставка по ним часто очень высокая: от 50 до 100% годовых.

Отмечается, что облегченные условия погашения кредитов будут касаться всех потребительских займов, кроме тех, которые:

уже были реструктуризированы или погашены, взятых с целью приобретения жилья/автомобиля

у которых низкая годовая процентная ставка.

Что предлагают украинцам

Итак, банкам предложат, чтобы на период военного положения и в течение 30 дней после него была введена обязательная реструктуризация потребительских кредитов. Но для списания долгов заемщики должны соответствовать некоторым критериям. А именно:

состоять на учете как внутренне перемещенные лица;

постоянно проживать на территории, где ведутся или велись боевые действия или выехать с них;

не иметь просроченной задолженности по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Если реструктуризация кредита будет согласована между банком и клиентом, то на период военного положения и в течение 30 дней после него кредитору и коллекторской компании запрещается осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности.

Кто сможет воспользоваться реструктуризацией

Украинцы смогут воспользоваться такой услугой, если:

государственная и социальная материальная помощь и/или пенсионное обеспечение; благотворительная помощь является единственным источником дохода потребителя и членов его семьи;

потребитель или член его семьи является лицом с инвалидностью в результате войны и совокупный размер дохода потребителя и членов его семьи не превышает размера двух минимальных заработных плат.

Ранее Фокус подробно рассказывал о том, где взять кредит в Украине и какими будут выплаты с новыми процентами военного времени. Также Фокус писал, какие кредитные каникулы предлагают потребителям украинские банки.