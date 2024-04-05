В Украине разрешили завещать денежную помощь: кто сможет воспользоваться нововведением

Украинское правительство разрешило некоторым гражданам завещать деньги своим родственникам на основании личного распоряжения, написанного в произвольной форме.

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Государственные служащие и работники критической инфраструктуры смогут завещать своим родственникам государственную денежную помощь, если погибнут. Средства они получат на основании документа, наподобие завещания. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров "О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии России против Украины".

Как завещать деньги своим родственникам

Так, правительство предоставило работникам критической инфраструктуры законное основание в произвольной форме писать личное распоряжение и передавать одноразовую денежную помощь, которая предусмотрена за вред жизни и здоровью, если они погибнут или умрут. В документе нужно будет указать размер доли для родственников в процентах.

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Еще в документе отмечается, что независимо от содержания личного распоряжения малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособные вдовы (вдовцы), нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица, смогут получить одноразовую денежную помощь за вред жизни и здоровью в 50% доли, которая принадлежала бы каждому из них, если бы не было личного распоряжения.

Аутентичность подписи на личном распоряжении должны засвидетельствовать командиры/руководители подразделения/руководители органа, где служили или работали лица. Также можно обратиться к нотариусам. Оригинал распоряжения в течение трех рабочих дней должен получить командир/руководитель подразделения/руководитель органа, где такое лицо служит/работает и хранить его в личном деле. В случае гибели/смерти таких лиц копии личных распоряжений выдают членам семьи.

При этом личное распоряжение можно в любой момент переписать или же вообще отменить. Составление каждого нового документа будет отменять действие предыдущего. Также предполагается, что решение уполномоченного органа, назначившего и осуществившего выплату единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, можно обжаловать в судебном порядке.

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