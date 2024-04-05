В Україні дозволили заповідати грошову допомогу: хто зможе скористатися нововведенням

Український уряд дозволив деяким громадянам заповідати гроші своїм родичам на підставі особистого розпорядження, написаного у довільній формі.

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Державні службовці та працівники критичної інфраструктури зможуть заповідати своїм родичам державну грошову допомогу, якщо загинуть. Кошти вони отримають на підставі документа, на зразок заповіту. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Росії проти України".

Як заповісти гроші своїм родичам

Так, уряд надав працівникам критичної інфраструктури законну підставу у довільній формі писати особисте розпорядження та передавати одноразову грошову допомогу, яка передбачена за шкоду життю та здоров’ю, якщо вони загинуть чи помруть. У документі потрібно буде вказати розмір частки для родичів у відсотках.

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Ще у документі зазначається, що незалежно від змісту особистого розпорядження малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатні вдови (вдівці), непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи, зможуть отримати одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю в 50% частки, яка належала б кожному з них, якби не було особистого розпорядження.

Автентичність підпису на особистому розпорядженні повинні засвідчити командири/керівники підрозділу/керівники органу, де служили чи працювали особи. Також можна звернутися до нотаріусів. Оригінал розпорядження впродовж трьох робочих днів має отримати командир/керівник підрозділу/керівник органу, де така особа служить/працює та зберігати його в особовій справі. У разі загибелі/смерті таких осіб копії особистих розпоряджень видають членам сім’ї.

При цьому особисте розпорядження можна у будь-яку мить переписати або ж узагалі скасувати. Складання кожного нового документу скасовуватиме чинність попереднього. Також передбачається, що рішення уповноваженого органу, що призначив і здійснив виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, можна оскаржити у судовому порядку.

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