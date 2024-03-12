Компенсація за догляд за літньою людиною у 2024 році: як оформити і скільки виплатять

Сума компенсації розраховується як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць і виплачується щомісяця протягом року.

Related video

Українці, які доглядають за літніми родичами або за особами з інвалідністю на непрофесійній основі та без профільного навчання і відповідних навичок, щоб дотримуватися стандартів соціальних послуг, можуть розраховувати на щомісячну компенсацію за свою допомогу. Про це розповіли юристи.

Які документи потрібні, щоб призначили компенсацію

Українцям, якщо вони хочуть отримувати виплати, потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) із такими документами:

з письмовою заявою про те, що громадянин хоче вважатися надавачем догляду на непрофесійній основі. Цю ж заяву можна підготувати і в електронній формі;

із паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом;

з довідкою про доходи заявника — за останні пів року або рік;

з актом огляду МСЕК (актуально для громадян з інвалідністю);

з висновком ЛКК медичного закладу, що підтверджує потребу в наданні догляду для осіб похилого віку (наявність у них когнітивних порушень);

з висновком ЛКК медичного закладу, що підтверджує потребу в наданні догляду для осіб, невиліковно хворих, які позбавлені можливості самостійно задовольняти свої побутові потреби, а також пересуватися без сторонньої допомоги;

з документом про те, що дитина тяжко хвора;

з рішенням судових органів влади про визнання особи недієздатною або в якому є обмеження її цивільної дієздатності;

з рішенням органів опіки та піклування або судових органів влади про призначення опікуна чи піклувальника громадянину, який потребує догляду на непрофесійній основі.

Важливо

Компенсацію за житло для переселенців отримають ще більше українців: що зміниться

Громадянину може бути призначена компенсація тільки на 12 місяців, і вона має виплачуватися щомісяця. Сума компенсації розраховується як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, встановленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи-надавача соціальної послуги за один квартал, що передує місяцю звернення із заявою про згоду надавати соціальні послуги.

Зазначається, що в українському законодавстві виплата грошей не передбачена :

українцям, які надають соціальні послуги особам з догляду безпосередньо в них удома, а також паліативного (допомога щодо полегшення симптомів і зменшення страждань від невиліковної хвороби) і стаціонарного догляду (який надають у закладах охорони здоров'я та медичних установах);

громадянам, які здійснюють надання соціальних послуг та отримують допомогу по догляду за Законом України № 1489-III;

особам, які здійснюють догляд на професійних засадах, але водночас не провадять підприємницьку діяльність.

Важливо

Пенсіонери отримають надбавку в майже 600 гривень у березні: що для цього потрібно

Раніше стало відомо, що українцям у березні, крім пенсійних виплат, перерахують також страхові виплати. Оновлені суми громадяни почнуть отримувати вже у квітні. Також нещодавно Фокус пояснював, на яку соціальну допомогу можуть претендувати українські сім'ї, які виховують дітей.