Пенсіонери отримають надбавку в майже 600 гривень у березні: що для цього потрібно

Для отримання вікових надбавок важливо, аби загальна сума пенсійних виплат не перевищувала 10 340,35 гривні.

Related video

Українські пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії у березні. Видання "24 Канал" детальніше розповіло про доплати.

На громадян очікується декілька видів надбавок, а саме:

доплата до пенсії громадянам від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Виплати надають у місяць дня народження українця без необхідності додатково звертатися до Пенсійного фонду. Проте для отримання цих виплат потрібно, аби загальна сума пенсійних виплат не перевищувала 10 340,35 гривні.

Також пенсіонери можуть отримати наступні доплати:

якщо пенсіонер самостійно виховує дитину — 150 гривень;

якщо пенсіонер має понаднормовий стаж — розмір розраховується індивідуально залежно від додаткового стажу.

Також можна збільшити розмір пенсійних виплат за віком залежно від страхового стажу. Зокрема, нараховується додатково 1% до розміру пенсії за кожен повний рік стажу, що перевищує 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Для пенсій, які призначені до 1 жовтня 2011 рік, цей поріг становить 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Розмір доплати обчислюється відповідно до статті 27 закону України "Про пенсійне забезпечення", проте не може перевищувати 1% мінімального розміру пенсії за віком. З 1 січня 2024 року через збільшення мінімальної пенсії до 2361 гривні, максимальна сума доплати за кожен рік понаднормового стажу становить 23,61 гривні.

Нагадаємо, з 1 березня відбулася індексація пенсій, у результаті виплати українців збільшилися на 8%. Проте підвищення стосується не всіх пенсіонерів.

Раніше у Пенсійному фонді розповіли, що деякі пенсіонери одночасно можуть отримати шість пенсійних виплат. Це стосується тих громадян, які планують виїхати на постійне місце проживання за кордон.