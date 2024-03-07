Українцям перерахують ще один вид допомоги: хто отримуватиме більше з квітня

Як пояснили в Пенсійному фонді, розмір підвищення страхових виплат у 2024 році буде нижчим за 100 гривень, однак не перевищуватиме 1,5 тисячі гривень.

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Крім індексації пенсій, із 1 березня українцям перерахують страхові виплати. Ідеться про державну допомогу, які виплачують на підставі нещасних випадків, які стаються на виробництвах і професійних захворювань. Про це розповіли в пресслужбі Пенсійного фонду України.

Страхові виплати 2024: які зміни відбудуться

У повідомленні сказано, що перерахунок виплат постраждалим від нещасного випадку й особам, які можуть отримувати страхові виплати в разі смерті потерпілого, проводиться на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін і середньої заробітної плати (доходу) в Україні.

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Відповідно до постанови Кабміну України №185 від 23 лютого 2024 року "Про індексацію пенсійних та страхових виплат і додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш уразливих верств населення у 2024 році", у 2024 році розмір коефіцієнта — 1,0796. Тобто виплати у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням проіндексують на 7,96%.

Перерахунок відбудеться в межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, який становить чотири мінімальні зарплати (7,1 тисячі гривень х 4 = 28,4 тисячі гривень). Розмір підвищення у 2024 році буде нижчим за 100 гривень, однак не перевищуватиме 1,5 тисячі гривень.

У ПФУ підкреслили, що суми перерахують без звернення громадян, а оновлені виплати українці почнуть отримувати вже з квітня.

Мінімальна пенсія в Україні

Розмір мінімальної пенсії переглянули, оскільки 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб підвищився з 2093 гривень до 2361 гривні. Отже, розмір мінімальної пенсії наразі становить 2361 гривні.

Збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком і доплати за понаднормовий стаж (пенсіонерам, які не працюють), надбавок і підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму", — ідеться в повідомленні держструктури.

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Раніше Фокус розповідав, чи будуть затримки з виплатами зарплати й пенсії у 2024 році. Також Фокус писав, що переселенцям хочуть продовжити строк подання заяв на виплати державної допомоги.