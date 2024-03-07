Украинцам пересчитают еще один вид помощи: кто будет получать больше с апреля

Как пояснили в Пенсионном фонде, размер повышения страховых выплат в 2024 году будет ниже 100 гривен, однако не будет превышать 1,5 тысячи гривен.

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Кроме индексации пенсий с 1 марта украинцам пересчитают страховые выплаты. Речь идет о государственной помощи, которые выплачивают на основании несчастных случаев, которые происходят на производствах и профессиональных заболеваний. Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Страховые выплаты 2024: какие изменения произойдут

Отмечается, в сообщении сказано, что перерасчет выплат пострадавшим от несчастного случая и лицам, которые могут получать страховые выплаты в случае смерти потерпевшего, производится на коэффициент, учитывающий показатели роста потребительских цен и средней заработной платы (дохода) в Украине.

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Так, согласно постановлению Кабмина Украины №185 от 23 февраля 2024 года "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году", в 2024 году размер коэффициента — 1,0796. То есть выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием проиндексируют на 7,96%.

Перерасчет произойдет в пределах максимального размера ежемесячной страховой выплаты, который составляет четыре минимальные зарплаты (7,1 тысячи гривен х 4 = 28,4 тысячи гривен). Размер повышения в 2024 году будет ниже 100 гривен, однако не будет превышать 1,5 тысячи гривен.

В ПФУ подчеркнули, что суммы пересчитают без обращения граждан, а обновленные выплаты украинцы начнут получать уже с апреля.

Минимальная пенсия в Украине

Размер минимальной пенсии пересмотрели, поскольку 1 января 2024 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повысился с 2 093 гривен до 2 361 гривны . Итак, размер минимальной пенсии сейчас составляет 2 361 гривны.

Увеличиваются размеры минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, которые зависят от прожиточного минимума", — говорится в сообщении госструктуры.

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Ранее Фокус рассказывал, будут ли задержки с выплатами зарплаты и пенсии в 2024 году. Также Фокус писал, что переселенцам хотят продлить срок подачи заявлений на выплаты государственной помощи.