Матеріальна допомога на оздоровлення: хто може отримати виплату

Для окремих категорій працівників надання матеріальної допомоги на оздоровлення є обов’язковим. На неї нараховують зарплатні податки: ПДФО та військовий збір.

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В Україні працівники бюджетних установ мають право на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення. Оздоровчі виплати надають у межах встановленого в установі фонду оплати праці. Їх планують заздалегідь і обов’язково закладають у кошторисі, повідомляють "Факти ICTV".

Що відомо про виплату

Матеріальна допомога на оздоровлення — це соціальна грошова виплата працівникам, які йдуть у щорічну відпустку. Ці виплати також називають оздоровчими. Матеріальна допомога на оздоровлення належить до фонду оплати праці.

Єдиного документа, який описує та регулює умови виплати допомоги на оздоровлення, немає. Тому, щоб дізнатися, чи передбачена вам ця виплата, потрібно звертатися до нормативної бази, передбаченої для різних категорій працівників. Наприклад, виплати допомоги освітянам регулюється статтею 57 Закону України "Про освіту". Законом передбачено, що держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам, зокрема, виплату допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки. Чинне законодавство не передбачає скасування зазначеної норми під час воєнного стану.

Хто може отримати грошову виплату

Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення обовʼязкова для:

державних службовців;

посадових осіб місцевого самоврядування;

педагогічних і науково-педагогічних працівників;

працівників бюджетних закладів і установ освіти, не належать до педагогічних і науково-педагогічних працівників;

медичних і фармацевтичних працівників;

бібліотекарів;

працівників будинків культури, музеїв.

Для кожної категорії працівників передбачені різні умови розрахунку цього виду допомоги. Для більшості працівників бюджетних установ допомога виплачується в розмірі не більш ніж одного посадового окладу раз на рік під час оформлення основної щорічної відпустки.

Однак якщо працівників відпрацював неповний робочий час, то розмір грошової виплати буде пропорційний відпрацьованому часу.

Головною умовою гарантованої виплати допомоги на оздоровлення є факт надання працівникові щорічної відпустки (або її частини). У разі виходу працівника, скажімо, в додаткову відпустку у зв’язку з навчанням чи у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку допомога на оздоровлення не надається.

Раніше, 16 листопада, Фокус писав про те, як зміниться грошова допомога на дітей у 2024 році. Зміни відбудуться вже 1 січня, а це означає, що зміниться розмір виплачуваної державою соціальної допомоги.