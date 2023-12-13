Стартували виплати українцям на ремонт пошкодженого житла: які суми виплатять

Максимальна виплата за програмою "єВідновлення" в Україні становить 500 тисяч гривень.

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Компенсацію за зруйноване житло під час війни в Україні розпочато. Уряд повідомив, що виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості за програмою "єВідновлення" нараховуватимуться, а подати заявку на участь у "єВідновленні" тепер можна не лише у застосунку "Дія", але й через ЦНАП та нотаріусів. Про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За програмою "єВідновлення" виплати коштів на капремонт пошкодженого житла становлять до 500 тисяч гривень.

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За словами Шмигаля, максимальні виплати за програмою "єВідновлення" становлять 350 тисяч гривень — для квартири і 500 тисяч гривень — для приватного будинку.

"Розширюємо можливості для подання заявок на участь у єВідновленні. Тепер це можна зробити не лише через "Дію", але й через ЦНАП та нотаріусів. Це збільшить коло учасників програми", — додав прем’єр-міністр.

Як відзначив Шмигаль, загалом уже понад 26 тисяч родин отримали гроші на ремонт свого житла. Загальна сума виплат за програмою — понад два мільярда гривень.

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Отримати компенсацію в межах програми "єВідновлення" можуть усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Водночас в пріоритеті — учасники бойових дій, люди з інвалідністю, ветерани, члени сімей загиблих військових та інші.

Як отримати допомогу на житло за програмою "єВідновлення"

Подайте повідомлення про пошкоджене майно в застосунку "Дія". Відкрийте рахунок "єВідновлення" в банку (це можна зробити як через застосунок банку-партнера, так і відвідавши його відділення). Подайте електронну заяву на виплату через "Дію" або в паперовому вигляді — через Центр надання адміністративних послуг або органи соцзахисту населення. Дочекайтеся дзвінка спецкомісії, сформованої з представників органу місцевого самоврядування. Дозвольте огляд майна для встановлення суми компенсації. Надайте пакет документів, що підтверджує право власності на житло. Отримайте гроші на картку "єВідновлення".

Гроші можна буде витратити на купівлю будматеріалів і виконання ремонту протягом року.

Фокус писав про "єВідновлення" в травні 2023 року. Компенсації для власників пошкодженого та зруйнованого житла передбачені законом України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України" №2923-IX від 23.02.2023.