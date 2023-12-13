Стартовали выплаты украинцам на ремонт поврежденного жилья: какие суммы выплатят
Максимальная выплата по программе "еВідновлення" в Украине составляет 500 тысяч гривен.
Компенсация за разрушенное жилье во время войны в Украине начата. Правительство сообщило, что выплаты на капитальный ремонт поврежденной жилой недвижимости по программе "еВідновлення" будут начисляться, а подать заявку на участие в "еВідновлення" теперь можно не только в приложении "Дія", но и через ЦПАУ и нотариусов. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По программе "еВідновлення" выплаты средств на капремонт поврежденного жилья составляют до 500 тысяч гривен.Важно
Какой будет компенсация за поврежденное жилье в Украине
По словам Шмыгаля, максимальные выплаты по программе "еВідновлення" составляют 350 тысяч гривен — для квартиры и 500 тысяч гривен — для частного дома.
"Расширяем возможности для подачи заявок на участие в еВідновлення. Теперь это можно сделать не только через "Дію", но и через ЦПАУ и нотариусов. Это увеличит круг участников программы", — добавил премьер-министр.
Как отметил Шмыгаль, в целом уже более 26 тысяч семей получили деньги на ремонт своего жилья. Общая сумма выплат по программе — более двух миллиардов гривен.Важно
Компенсация на ремонт поврежденного жилья: как работает "еВідновлення"
Получить компенсацию в рамках программы "еВідновлення" могут все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. В то же время в приоритете — участники боевых действий, люди с инвалидностью, ветераны, члены семей погибших военных и другие.
Как получить помощь на жилье по программе "еВідновлення"
- Подайте сообщение о поврежденном имуществе в приложении "Дія".
- Откройте счет "еВідновлення" в банке (это можно сделать как через приложение банка-партнера, так и посетив его отделение).
- Подайте электронное заявление на выплату через "Дію" или в бумажном виде — через Центр предоставления административных услуг или органы соцзащиты населения.
- Дождитесь звонка спецкомиссии, сформированной из представителей органа местного самоуправления.
- Разрешите осмотр имущества для установления суммы компенсации.
- Предоставьте пакет документов, подтверждающий право собственности на жилье.
- Получите деньги на карточку "еВідновлення".
Деньги можно будет потратить на покупку стройматериалов и выполнение ремонта в течение года.
Фокус писал о "еВідновлення" в мае 2023 года. Компенсации для владельцев поврежденного и разрушенного жилья предусмотрены законом Украины "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины" №2923-IX от 23.02.2023.