Компенсация покупки жилья для ветеранов: как ее получить

По информации Министерства по делам ветеранов, на обеспечение ветеранов и их семей жильем в госбюджете Украины предусмотрено почти 6 миллиардов гривен.

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Почти 2000 ветеранов и их семьи уже получили средства для покупки собственного жилья от Министерства по делам ветеранов Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"До конца 2023 года компенсацию выплатят еще 500 ветеранов. Всего в госбюджете-2024 предусмотрено почти 5,75 миллиарда гривен на обеспечение жильем ветеранов войны, членов семей погибших военнослужащих", — информирует министерство.

Кто имеет право на получение помощи

Лица с инвалидностью, полученной вследствие войны, I и II групп (АТО, ООС, участие в боевых действиях на территории других государств).

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые являются участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы (АТО/или ООС до 1 июня 2018 года), год пребывания в базе данных ВПЛ до 24.02.22.

Члены семьи лица, погибшего (пропавшего без вести), умершего в результате АТО/ООС, мероприятий обороны, участия в боевых действиях на территории других государств.

Как получить средства

Алгоритм получения компенсации на покупку жилья таков:

встать на квартирный учет;

подать документы в ЦНАП или орган соцзащиты по месту пребывания на квартирном учете;

получить решение комиссии о назначении денежной компенсации;

открыть специальный счет в государственном Ощадбанке;

подать копию договора с банком в местный орган соцзащиты;

дождаться поступления средств;

купить жилье в течение года (или 6 месяцев после прекращения военного положения).

Как купить жилье

Лица, которые уже получили деньги и выбрали жилье, должны заключить договор купли-продажи с продавцом и предоставить копию договора в орган соцзащиты.

После этого необходимо получить письменное согласие органа соцзащиты на перечисление средств продавцу и подать его в Ощадбанк вместе с соответствующим заявлением. Итоговая операция — оформить право собственности на жилье в течение 30 дней.

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