Компенсація купівлі житла для ветеранів: як її отримати

За інформацією Міністерства у справах ветеранів, на забезпечення ветеранів та їхніх сімей житлом у держбюджеті України передбачено майже 6 мільярдів гривень.

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Майже 2000 ветеранів та їхні сім'ї вже отримали кошти для купівлі власного житла від Міністерства у справах ветеранів України. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

"До кінця 2023 року компенсацію виплатять ще 500 ветеранам. Загалом у держбюджеті-2024 передбачено майже 5,75 мільярда гривень на забезпечення житлом ветеранів війни, членів сімей загиблих військовослужбовців", — інформує міністерство.

Хто має право на отримання допомоги

Особи з інвалідністю I і II груп, отриманою внаслідок війни (АТО, ООС, участь у бойових діях на території інших держав).

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю ІІІ групи, отриманої внаслідок війни (АТО/або ООС до 1 червня 2018 року), рік перебування в базі даних ВПО до 24.02.22.

Члени сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок АТО/ООС, заходів оборони, участі в бойових діях на території інших держав.

Як отримати кошти

Алгоритм отримання компенсації на купівлю житла такий:

стати на квартирний облік;

подати документи до ЦНАПу або органу соцзахисту за місцем перебування на квартирному обліку;

отримати рішення комісії про призначення грошової компенсації;

відкрити спеціальний рахунок у державному Ощадбанку;

подати копію договору з банком до місцевого органу соцзахисту;

дочекатися надходження коштів;

купити житло протягом року (або 6 місяців після припинення воєнного стану).

Як купити житло

Особи, які вже отримали гроші та обрали житло, мають укласти договір купівлі-продажу з продавцем і надати копію договору до органу соцзахисту.

Після цього необхідно отримати письмову згоду органу соцзахисту на перерахування коштів продавцю та подати її до Ощадбанку разом із відповідною заявою. Підсумкова операція — оформити право власності на житло протягом 30 днів.

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