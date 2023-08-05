Компенсация за разрушенное жилье: как получить помощь и хватит ли денег на всех

В Украине недавно заработала государственная программа "єВідновлення", предусматривающая предоставление компенсации тем, чье жилье было повреждено или разрушено в результате агрессии РФ. Первый этап — возмещение ремонта — стартовал 10 мая, второй этап — компенсация за уничтоженное жилье — заработал с августа. Фокус узнал, что предлагают и как получить выплату.

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Первый этап программы "єВідновлення", который предусматривает выплату помощи на ремонт поврежденного в результате агрессии РФ жилья, стартовал в мае. За это время некоторые украинцы уже получили помощь.

"В начале июля средства поступили на карточку "єВідновлення"... Муж военнослужащий — поэтому в первой очереди", — рассказала Лариса в соцсети.

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"Подавала заявку через портал "Дія". Через некоторое время со мной связались, договорились о комиссии. Комиссия зафиксировала (фото, видео) все повреждения... Через какое-то время снова связываются с вами и приглашают в офис с документами, заполнить заявление, подписать. Потом высылают в электронном виде документ, в котором расписано, сколько и на какие работы вам утвердили выплаты. Тарифы, конечно, нереально низкие... но и за то спасибо", — поделилась Наталья.

Фокус узнавал, как происходит прием заявок по программе и все ли пострадавшие в конце концов получат средства.

По программе "єВідновлення" потрачено 400 млн грн на ремонты жилья, в целом бюджет программы — 4,4 млрд грн Фото: Днепропетровская ОГА

Средства на дом: кто может подать заявку и какой алгоритм действий

Всего по состоянию на начало августа по программе "єВідновлення" уже выплачено почти 400 млн грн, удовлетворено около 4,8 тыс. заявок. Компенсации для владельцев поврежденного и разрушенного жилья предусмотрены законом Украины "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины" № 2923-IX от 23.02.2023.

Компенсация на ремонт предоставляется на такое жилье:

поврежденное после 24 февраля 2022 года;

размещено на неоккупированной территории, где не ведутся боевые действия;

комиссией признано подлежащим восстановлению;

не было отремонтировано самостоятельно.

Компенсация на ремонт поврежденного в результате агрессии РФ жилья не предоставляется, если владелец отремонтировал его самостоятельно

Помощь в рамках программы недоступна, если:

владелец подпадает под государственные санкции;

владелец жилья имеет судимости за преступления перед государством.

За государственные средства можно отремонтировать квартиры, частные дома, комнаты и другие жилые помещения.

Чтобы получить помощь, нужно:

подать сообщение о поврежденном имуществе в приложении "Дія" (в разделе "Услуги" — "єВідновлення");

открыть счет "єВідновлення" в банке (онлайн — загрузив приложение банка-партнера или офлайн — в отделении банка);

подать заявление на выплату через "Дію", указав, делали ли ремонт, льготную категорию, контактные данные и номер счета. Подать заявление можно и в бумажном виде через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) и через органы соцзащиты населения;

дождаться звонка спецкомиссии и договориться об осмотре имущества;

разрешить осмотр имущества для установления суммы компенсации комиссией местной власти. Предоставить пакет документов, подтверждающих право собственности на жилье;

получить деньги на карточку "єВідновлення".

Размер помощи за один поврежденный объект не может превышать 200 тыс. грн, которые разрешается потратить на приобретение стройматериалов и заказ ремонтных услуг. На их освоение дается год с момента получения. Рассчитаться полученной суммой можно только за определенную категорию товаров в перечне магазинов и компаний, являющихся участниками программы.

"єВідновлення" распространяется только на то жилье, которое было разрушено или повреждено после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину Фото: zn.ua

"Компенсация за жилье в городе выше, чем за жилье в селе. На размер компенсации влияет средняя стоимость жилья на вторичном рынке Украины, которая корректируется на региональный коэффициент, а также год застройки", — отметил Александр Хмелевский, кандидат экономических наук.

Второй этап "єВідновлення": как получить сертификат на жилье

1 августа стартовал второй этап государственной программы "єВідновлення" Теперь владельцы уничтоженного жилья могут получить компенсацию для приобретения новой квартиры или дома. Пока получить помощь можно только через "Дію". Впоследствии будет открыта возможность подачи заявления через ЦНАП, нотариуса и орган социальной защиты.

Получить компенсацию можно при условии, что жилье:

разрушенное из-за боевых действий после 24 февраля 2022-го;

размещено на территории, которая не была оккупирована до широкомасштабного вторжения и где не ведутся активные боевые действия;

не подлежит восстановлению;

имеет единственного владельца (скоро расширят на жилье, имеющее нескольких владельцев).

На этом этапе компенсация предусмотрена только в форме электронного сертификата.

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Для получения жилищного сертификата на покупку дома по программе "єВідновлення", нужно сделать следующие шаги:

подать информационное сообщение об уничтоженном недвижимом имуществе в "Дії" ("Услуги" — "єВідновлення" — "Сообщить о поврежденном имуществе");

подать заявление о выплате в приложении "Дія";

дождаться звонка представителей специальной комиссии, созданной при органах местного самоуправления, которые обследуют уничтоженное жилье и установят сумму сертификата, рассчитанную по формуле;

получить уведомление о готовности сертификата в "Дії" и выбрать один из вариантов его получения — в приложении "Дія" или на электронный адрес, указанный при подаче заявки.

Компенсация за жилье в городе выше, чем за жилье в селе

Сертификат действует в течение 5 лет. Использовать его можно на приобретение имущества на первичном или вторичном рынке. Это может быть квартира, частный дом или инвестиция в недвижимость на этапе строительства. Чтобы воспользоваться сертификатом, нужно будет заключить сделку покупки жилья у нотариуса, отметив сертификат, как способ оплаты. Средства поступят на счет продавца имущества.

К заявлению о предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества надо приложить следующие документы:

копию документа, подтверждающего право собственности на объект недвижимого имущества;

по уничтоженному объекту строительства — копию документа, подтверждающего право на выполнение строительных работ, в случае если в Единой государственной электронной системе в сфере строительства отсутствуют сведения о праве на выполнение строительных работ;

относительно уничтоженного объекта строительства, в случае если получателем компенсации является лицо, отличное от заказчика строительства:

а) копия договора или иного документа, подтверждающего приобретение неделимого объекта незавершенного строительства/будущего объекта недвижимости, и документ, подтверждающий уплату денежных средств за такой объекта;

б) копия договора или иного документа, подтверждающего инвестирование/финансирование строительства объекта, и документ, подтверждающий уплату денежных средств за такой объект;

копию свидетельства о праве на наследство (в случае подачи заявления наследником лица);

копию документа, подтверждающего приоритетное право на получение компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества (при наличии);

документы (материалы фото- и видеофиксации) объекта недвижимого имущества до и после уничтожения.

Сейчас компенсация по программе "єВідновлення" не доступна для оккупированных территорий и районов ведения активных боевых действий Фото: Донецкая ОВА

Интересно, что заявление о предоставлении компенсации является присоединением получателя компенсации к договору об уступке государству/терробщине права требования к РФ о возмещении убытков, вызванных вооруженной агрессией против Украины, в объеме полученной компенсации.

"Если человек получает компенсацию от государства, то он уже не сможет претендовать на эту сумму средств по репарациям от государства-агрессора", — отметил вице-премьер-министр Михаил Федоров.

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"Право собственности получателя компенсации на уничтоженный объект недвижимого имущества прекращается в связи с его уничтожением после государственной регистрации. Такое правило касается владельца полностью разрушенной квартиры, но владелец разрушенного частного дома лишается права на дом, однако не лишается права на земельный участок, на котором был ранее расположен дом", — отметила адвокат АО "Мисечко и Партнеры" Ирина Усиченко.

Комиссии — как улитки, а стоимость строительства растет: хватит ли денег, чтобы всем отстроить жилье

По замыслу правительства, следующей ступенью развития программы будет выплата живых средств для строительства нового частного дома на собственном земельном участке. Этот механизм еще разрабатывается Министерством восстановления.

Основной вопрос, который возникает на этом этапе реализации "єВідновлення": хватит ли денег на всех, ведь война продолжается? По предварительным данным областных военных администраций, по состоянию на июнь 2023 года, общее количество разрушенных или поврежденных в результате боевых действий объектов жилого фонда составляет около 167,2 тыс. зданий, из них 147,8 тыс. — частные дома; 19,1 тыс. — многоквартирные, еще 0,35 тыс. — общежития.

"Программа компенсации за разрушенное жилье сейчас работает на минимальном бюджетировании, что вполне логично, ведь фактически половина расходов государственного бюджета идет так или иначе на войну, — говорит экономист Андрей Новак. — Особо больших бюджетов на эту программу государство объективно выделить не может".

Значительных бюджетов на программу "єВідновлення" правительство не может выделить из-за потребности в финансировании войны Фото: Pixabay

"Сумма нанесенного ущерба жилищному фонду оценивается в более 2 трлн грн. К сожалению, эта сумма будет расти. Для сравнения, все расходы госбюджета на 2023 год составляют 2,6 трлн грн. То есть выплаты компенсаций за разрушенное жилье могут растянуться на многие годы. Если люди не имеют собственных средств на строительство или приобретение нового жилья, то им придется ожидать жилье в течение многих лет", — отметил Хмелевский.

Впрочем, в Раде отмечают: львиная доля денег, заложенная на компенсации за разрушенное жилье, еще неосвоена.

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"Средства в бюджете есть — мы запланировали направить на программу "єВідновлення" 4,4 млрд грн (то есть есть еще свободные 4 млрд грн), — отметил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. — Проблема упирается в темпы работы чиновников на местах. В очереди накопились почти 26,4 тысяч заявок (это кроме уже удовлетворенных). Органы местного самоуправления создали 520 комиссий, которые должны обследовать поврежденное жилье и принять решение о выделении помощи. Темпы их работы — крайне медленные, в среднем 60 удовлетворенных заявок в день. При такой интенсивности работы те украинцы, которые уже подали заявку (а враг продолжает уничтожать дома и квартиры, то есть количество заявителей будет расти), будут ждать компенсацию вплоть до октября 2024 года".

Комиссии органов местного самоуправления в среднем удовлетворяют 60 заявок в день, что крайне неудовлетворительно, говорят депутаты.

Скорость получения компенсации будет зависеть от многих факторов, говорит Ирина Смитюх, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры". В частности, от наполненности государственного бюджета, наличия утвержденных местных программ компенсаций, выбранного способа компенсации.

"Логично предположить, что в тех регионах, где нанесен больший ущерб имуществу, процесс предоставления компенсаций будет длиться дольше", — отметила она.

То, что участники второго этапа получают не живые деньги, может стать проблемой, говорит экономист Александр Хмелевский.

Владельцы разрушенных квартир могут получить сертификаты, чтобы оплатить приобретение нового жилья Фото: pexels.com

"Если была уничтожена квартира в многоэтажном доме, то ее владелец сможет получить не деньги, а лишь жилищный сертификат, которым можно оплатить приобретение жилья, — объясняет он. — Проблема заключается в том, что выплаты по таким сертификатам будут осуществлять уполномоченные юридические лица при условии наличия у них средств. То есть, будут возникать ситуации, когда человек покупает жилье, рассчитывается сертификатом, а продавец не может получить по нему деньги. При таких условиях продавцы будут или отказываться продавать жилье за сертификаты, или учитывать такие сертификаты с существенным дисконтом".

Поскольку стоимость жилья будет расти, а сумма в сертификате фиксированная, большинство украинцев не смогут покрыть свои убытки за счет компенсации

Кроме того, сумма, указанная в сертификате, является фиксированной, тогда как стоимость строительства будет расти.

"Учитывая, что после войны стоимость жилья будет расти, то сертификаты не будут в полной мере компенсировать потери от уничтоженного жилья. Очевидно, что и при выплате денежной компенсации, комиссии будут занижать размер компенсации. То есть, большинство людей получит значительно меньшую компенсацию, чем нанесенный им ущерб", — уверен экономист.