Компенсация за разрушенное войной жилье: заплатят ли украинцам за самостоятельный ремонт

В Верховной Раде заверяют, что государство не планирует оставлять без денег украинцев, которые сделали ремонт за свой счет. Но чтобы выплатить гражданам компенсации — необходимо изменить действующее законодательство.

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Украинцам, которые решили не ждать выплат от государства и самостоятельно отремонтировали поврежденное в результате войны жилье, получат государственные деньги, после того как будет утвержден четкий механизм. Об этом заявила в эфире телемарафона 25 июля глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, власти не собираются оставлять без денег украинцев, которые потратили на ремонт жилья собственные средства. Но чтобы выплатить людям деньги, необходимо изменить основной закон, который ввел механизм компенсации за поврежденное жилье.

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Компенсация за уничтоженной войной жилье: украинцам разрешили подавать заявки через "Дію"

"Я убеждена, что правительство вместе с Министерством восстановления и Министерством цифровой трансформации разработают соответствующие решения, чтобы украинцы, которые потратили свои собственные средства на ремонт жилья, имели возможность получить компенсацию через "Дію" и Реестр поврежденного и разрушенного жилья", — объяснила она.

Она отметила, что сейчас отсутствует процедура, как именно таким украинцам будут выплачивать деньги. Но, по словам Елены Шуляк, справедливая формула будет найдена.

"Нужно ли будет показывать подтвержденные расходы, будут ли это чеки, будут ли это договоры, или это будет компенсация по средней стоимости, как это происходит по программе єВідновлення. Я уверена, что мы с правительством найдем справедливую формулу для всех", — подчеркнула Шуляк.

Компенсация за поврежденное жилье

Напомним, недавно Кабмин Украины согласовал порядок предоставления государственной финпомощи на ремонт поврежденного жилья. Он предусматривает, что граждане, чье жилье было повреждено по ходу полномасштабной войны с РФ, получат государственную помощь на текущий ремонт жилья. Сделать это можно с помощью электронной услуги "єВідновлення".

С весны эта услуга доступна для граждан, чье жилье получило незначительные повреждения и которое еще не было отремонтировано. Речь идет, прежде всего, о замене:

окон;

дверей;

ремонт кровли и так далее.

Помощь в первую очередь выделяют:

участникам боевых действий;

людям с инвалидностью в результате боевых действий;

членам семей погибших военных;

мобилизованным.

Также приоритет в предоставлении компенсаций есть у многодетных семей, людей с инвалидностью 1 и 2 групп, родителей-воспитателей детского дома семейного типа, детей сирот и лишенных родительской опеки.

Максимальная сумма помощи по программе "єВідновлення" составляет 200 тысяч гривен.

Ранее Фокус объяснял, кого из украинцев могут оставить без компенсации за то, что российские оккупанты разрушили их жилье. Также напомним, что Украина потребует от России 300 млрд долларов компенсации за ущерб, полученный в ходе большого вторжения армии агрессора.