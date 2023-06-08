В Украине выплатят компенсации пострадавшим после подрыва Каховской ГЭС: детали

Президент Украины также поручил разработать программу компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсонской области.

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Президент Владимир Зеленский поручил организовать подсчет ущерба и выделить средства на выплату компенсаций украинцам, пострадавшим от последствий разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Также президент поручил разработать программу компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсонской области. По словам министра внутренних дел, начальника штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Игоря Клименка, уже определена задача обеспечения пострадавшего населения водой и электроэнергией, преодоления возможных санитарно-эпидемических угроз, а также эвакуационных мероприятий.

Он отметил для вывоза людей подготовлены железнодорожный и автомобильный транспорт, жители подтопленных населенных пунктов обеспечены продуктами питания в полном объеме.

Выплаты пострадавшим

Украинцы, которые эвакуируются из Херсонской области на фоне угрозы затопления региона после подрыва дамбы Каховской ГЭС, могут рассчитывать на финансовую помощь от датского совета по делам беженцев (DRC).

Зарегистрироваться для получения финпомощи можно в пунктах, которые действуют на территории железнодорожного вокзала и автовокзала в Николаеве. Для регистрации нужны следующие документы:

паспорт;

индивидуальный налоговый номер.

Также в пунктах регистрации люди смогут получить бесплатную юридическую консультацию.

Руководитель пресс-центра Херсонской ОВА Александр Толоконников рассказывал Фокусу, что по состоянию на вечер 6 июня из опасных зон эвакуировали около 1000 людей.

Напомним, резкое падение уровня воды в Каховском водохранилище после подрыва россиянами Каховской ГЭС приводит к очень негативным последствиям, и, как заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец, если водохранилище продолжит терять воду, то более 1 млн украинцев останутся без доступа к питьевой воды.

В "Укргидроэнерго" уже сообщили, что Каховскую ГЭС после подрыва российскими оккупантами невозможно восстановить. Фокус уже писал, что восстановление Каховской ГЭС может обойтись в сумму более 800 млн. долларов.