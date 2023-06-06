Николаев транзитом, а дальше — Кривой Рог: где размещают эвакуированных из Херсонской области

24 населенных пункта и один микрорайон Херсона затоплены полностью или частично в результате подрыва Каховской ГЭС. При этом уровень воды продолжает подниматься, так что возможны новые подтопления. Эвакуация жителей из опасных зон продолжается. Фокус выяснил, куда направляют спасенных украинцев.

Related video

Утром 6 июня, сразу после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, Министерство внутренних дел Украины объявило об эвакуации населенных пунктов, которые рискуют уйти под воду: сел Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское и Садовое, а также остров Корабел в Херсоне.

По словам руководителя пресс-офиса Херсонской ОВА Александра Толоконникова, на данный момент из опасных зон эвакуировали уже около 1000 людей.

"В первую очередь людей отправляют в Херсон. Тут есть четыре шелтера, пункты эвакуации, где люди могут переждать, поспать и поесть. Также эвакуируют в Николаев и Кривой Рог", — говорит Фокусу Толоконников.

Он добавляет, что оценить весь масштаб последствий катастрофы можно будет лишь по прошествию 24 часов, когда вода начнет отходить.

Не так оптимистичен в своих прогнозах первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"В самом лучшем случае вода начнет спадать не раньше, чем через неделю, тогда и можно делать окончательные выводы о последствиях этого трагического события", — говорит он.

По словам Соболевского, сейчас первоочередная цель — это сохранить людям жизнь и здоровье, а уже дальше будет решаться вопрос с жильем. Он считает, что в существующие программы по восстановлению имущества, разрушенного и поврежденного в результате российской агрессии, внесут правки, чтобы они распространялись и на тех, кто потерял жилье в результате этой катастрофы.

"Я уверен, что на государственном уровне будет поддержка этого вопроса в виде компенсации и восстановления жилья. Но пока мы думаем о том, как спасти больше людей из потенциально опасных районов. Уровень воды все еще увеличивается и возможны новые подтопления", — говорит Соболевский.

Эвакуация людей: Николаев транзитом

Для эвакуации есть разные направления и маршруты.

Соболевский рассказал, что через Херсон людей направляют в Николаев, а также через Александровку (Херсонская обл.) на Запорожье. Во многих областях уже работают специальные пункты приема людей, где они могут переждать, пока вода в регионе не опустится до нормального уровня.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, сообщил, что их город станет транзитным для эвакуации.

"Николаев готовится принимать беженцев как транзитная зона. Сейчас у нас подготовлены точки на автовокзале и на железнодорожном вокзале. Мы видим, что количество людей не так велико, пока не набирается и одного поезда, там до тысячи людей сейчас. Посмотрим, как будет меняться ситуация. Во всяком случае, из Одессы, Кропивницкого, Хмельницкого, Черкасс либо готовятся, либо уже выехали автобусы, которые будут забирать людей и вывозить вглубь Украины", — сказал Сенкевич.

Волонтерская помощь

Украинская волонтерская служба опубликовала полезные ссылки, которые могут помочь жителям Херсонской области эвакуироваться и найти временное убежище:

Также волонтеры напоминают, что необходимо взять с собой:

все документы и их копии, ценные вещи и ценные бумаги;

кредитные карты и небольшое количество наличных денег;

дубликаты ключей от дома и авто;

одежда на несколько дней, средства гигиены и вещи первой необходимости.

В случае необходимости украинцев просят обращаться по этим номерам телефонов Фото: ДСНС України

Помимо этого, неравнодушные украинцы самостоятельно организовывают помощь жителям Херсонщины. Так, например, основатель проекта Ukraіner Богдан Логвиненко сообщил, что готов выезжать на помощь пострадавшим от затопления.

Богдан Логвиненко сообщил, что готов самостоятельно эвакуировать жителей Херсонщины Фото: Facebook Волонтеры помогают с жильем пострадавшим от затопления

В Telegram-чате волонтеров сейчас активно обсуждается оказание самой разной помощи — от транспорта для эвакуации до предоставления бесплатного жилья во многих региона Украины.

Чат волонтеров Фото: Скриншот из Telegram

Напомним, в сети появились первые фото Каховской ГЭС после ее подрыва оккупантами. Снимок, сделанный 6 июня, показывает масштаб разрушений, и на нем видно, что большая часть сооружений электростанции разрушена. Эти фотографии предоставляют визуальное подтверждение разрушений, произошедших в результате инцидента на Каховской ГЭС.