Николаев транзитом, а дальше — Кривой Рог: где размещают эвакуированных из Херсонской области
24 населенных пункта и один микрорайон Херсона затоплены полностью или частично в результате подрыва Каховской ГЭС. При этом уровень воды продолжает подниматься, так что возможны новые подтопления. Эвакуация жителей из опасных зон продолжается. Фокус выяснил, куда направляют спасенных украинцев.
Утром 6 июня, сразу после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, Министерство внутренних дел Украины объявило об эвакуации населенных пунктов, которые рискуют уйти под воду: сел Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское и Садовое, а также остров Корабел в Херсоне.
По словам руководителя пресс-офиса Херсонской ОВА Александра Толоконникова, на данный момент из опасных зон эвакуировали уже около 1000 людей.
"В первую очередь людей отправляют в Херсон. Тут есть четыре шелтера, пункты эвакуации, где люди могут переждать, поспать и поесть. Также эвакуируют в Николаев и Кривой Рог", — говорит Фокусу Толоконников.
Он добавляет, что оценить весь масштаб последствий катастрофы можно будет лишь по прошествию 24 часов, когда вода начнет отходить.
Не так оптимистичен в своих прогнозах первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
"В самом лучшем случае вода начнет спадать не раньше, чем через неделю, тогда и можно делать окончательные выводы о последствиях этого трагического события", — говорит он.
По словам Соболевского, сейчас первоочередная цель — это сохранить людям жизнь и здоровье, а уже дальше будет решаться вопрос с жильем. Он считает, что в существующие программы по восстановлению имущества, разрушенного и поврежденного в результате российской агрессии, внесут правки, чтобы они распространялись и на тех, кто потерял жилье в результате этой катастрофы.
"Я уверен, что на государственном уровне будет поддержка этого вопроса в виде компенсации и восстановления жилья. Но пока мы думаем о том, как спасти больше людей из потенциально опасных районов. Уровень воды все еще увеличивается и возможны новые подтопления", — говорит Соболевский.
Эвакуация людей: Николаев транзитом
Для эвакуации есть разные направления и маршруты.
Соболевский рассказал, что через Херсон людей направляют в Николаев, а также через Александровку (Херсонская обл.) на Запорожье. Во многих областях уже работают специальные пункты приема людей, где они могут переждать, пока вода в регионе не опустится до нормального уровня.
Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, сообщил, что их город станет транзитным для эвакуации.
"Николаев готовится принимать беженцев как транзитная зона. Сейчас у нас подготовлены точки на автовокзале и на железнодорожном вокзале. Мы видим, что количество людей не так велико, пока не набирается и одного поезда, там до тысячи людей сейчас. Посмотрим, как будет меняться ситуация. Во всяком случае, из Одессы, Кропивницкого, Хмельницкого, Черкасс либо готовятся, либо уже выехали автобусы, которые будут забирать людей и вывозить вглубь Украины", — сказал Сенкевич.
Волонтерская помощь
Украинская волонтерская служба опубликовала полезные ссылки, которые могут помочь жителям Херсонской области эвакуироваться и найти временное убежище:
- Эвакуация жителей Херсонщины от БФ "Восток SOS"
- Эвакуация от Helping to leave. Телефон: (093) 177 64 58
- Эвакуация с острова Корабел
- Эвакуация из затопленных районов. Телефон: (098) 981 00 51
- Эвакуация и размещение в гуманитарных центрах Херсона
- Помощь с эвакуацией, размещением от Херсонского хаба
- Помощь с временным убежищем и расселением от ОО "ЖИВА"
- Эвакуационные поезда от Укрзалізниці (из Херсона)
- Помощь в эвакуации животных от UAnimals. Телефон: (068) 810 48 76
- Информация, куда следует переместиться, если вы находитесь на опасных территориях
- Шелтер БФ "Помагаєм" в пригороде Днепра
- Помощь от команды "Голоси дітей"
Также волонтеры напоминают, что необходимо взять с собой:
- все документы и их копии, ценные вещи и ценные бумаги;
- кредитные карты и небольшое количество наличных денег;
- дубликаты ключей от дома и авто;
- одежда на несколько дней, средства гигиены и вещи первой необходимости.
Помимо этого, неравнодушные украинцы самостоятельно организовывают помощь жителям Херсонщины. Так, например, основатель проекта Ukraіner Богдан Логвиненко сообщил, что готов выезжать на помощь пострадавшим от затопления.
В Telegram-чате волонтеров сейчас активно обсуждается оказание самой разной помощи — от транспорта для эвакуации до предоставления бесплатного жилья во многих региона Украины.
Напомним, в сети появились первые фото Каховской ГЭС после ее подрыва оккупантами. Снимок, сделанный 6 июня, показывает масштаб разрушений, и на нем видно, что большая часть сооружений электростанции разрушена. Эти фотографии предоставляют визуальное подтверждение разрушений, произошедших в результате инцидента на Каховской ГЭС.