Виплати на дітей: як зміниться грошова допомога у 2024 році

У Міністерстві соціальної політики розповіли, які зміни відбудуться з деякими соціальними виплатами вже 2024 року.

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У 2024 році розмір прожиткового мінімуму в Україні на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2 920 гривень, тоді як зараз він дорівнює 2589 гривень. Зміни відбудуться вже 1 січня, а це означає, що зміниться розмір виплачуваної державою соціальної допомоги, розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

Прожитковий мінімум для дітей

Відшкодування витрат на виплату державної соціальної допомоги відбувається за кошти державного бюджету. Наразі рівень прожиткового мінімуму становить:

для дітей до 6 років у розмірі — 2 272 гривні;

для дітей від 6 до 18 років — 2 833 гривні.

У проєкті закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік" заплановано підвищення лише прожиткового мінімуму на наступний рік. Відповідно, дітям до 6 років виплачуватимуть — 2 563 гривні, а дітям від 6 до 18 років — 3 196 гривні.

Виплати при народженні (усиновленні) дитини

На сьогодні законом № 2811 розмір допомоги при народженні (усиновленні) дитини встановлено в сумі 41 280 гривень. Сума не залежить від кількості народжених дітей у сім'ї.

Одноразово виплачується 10 320 гривень, а решту суми допомоги виплачують протягом наступних 36 місяців рівними частинами, по 860 гривень. У 2024 році сума залишиться на колишньому рівні.

Пакунок малюка або грошова компенсація

У батьків новонароджених є можливість отримати одноразову натуральну допомогу — пакунок малюка або грошову компенсацію його вартості. Таку допомогу надають на кожну новонароджену дитину.

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Розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги на одну дитину становить три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для дітей віком до 6 років. Станом на листопад 2023 року — це 6 816 гривень.

Допомога матерям-одиначкам

Допомога на дітей одиноким матерям надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір допомоги становить:

на дітей віком до 6 років — 2 272 гривні;

на дітей від 6 до 18 років — 2 833 гривні.

Виплати аліментів на дитину

Наразі такий вид соціальної допомоги розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні півроку, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Попередні шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги. Максимальний розмір такої допомоги становить:

для дітей віком до 6 років — 2 272 гривні ;

; для дітей від 6 до 18 років — 2 833 гривні.

Виплати на дітей ВПО

Гроші отримує кожен переселенець, якщо інформація про нього є в Єдиній інформаційній базі про ВПО станом на 30 квітня 2022 року. Так, на дітей держава виплачує 3 тисячі гривень.

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Тим часом нагадаємо, що в березні 2024 року буде індексація пенсій в Україні. Але у пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, виплати підвищаться незначно.

Також міністр соціальної політики Оксана Жолнович нещодавно повідомила, що в Україні вже 2024 року має з'явитися новий вид соціальної допомоги. Він не залежатиме від прожиткового мінімуму — його вираховуватимуть на основі базового доходу сім'ї