Выплаты на детей: как изменится денежная помощь в 2024 году

В Министерстве социальной политики рассказали, какие изменения произойдут с некоторыми социальными выплатами уже в 2024 году.

Related video

В 2024 году размер прожиточного минимума в Украине на одного человека в расчете на месяц составит 2 920 гривен, тогда как сейчас он равен 2589 гривен. Изменения произойдут уже 1 января, а это значит, что изменится размер выплачиваемой государством социальной помощи, рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Прожиточный минимум для детей

Возмещение расходов на выплату государственной социальной помощи происходит за средства государственного бюджета. Сейчас уровень прожиточного минимума составляет:

для детей до 6 лет в размере — 2 272 гривны;

для детей от 6 до 18 лет — 2 833 гривны.

В проекте закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2024 год" запланировано повышение только прожиточного минимума на следующий год. Соответственно, детям до 6 лет будут выплачивать — 2 563 гривны, а детям от 6 до 18 лет — 3 196 гривны.

Выплаты при рождении (усыновлении) ребенка

На сегодняшний день законом № 2811 размер пособия при рождении (усыновлении) ребенка установлен в сумме 41 280 гривен. Сумма не зависит от количества рожденных детей в семье.

Единовременно выплачивается 10 320 гривен, а остальную сумму пособия выплачивают в течение следующих 36 месяцев равными частями, по 860 гривен. В 2024 году сумма останется на прежнем уровне.

Пакет малыша или денежная компенсация

У родителей новорожденных есть возможность получить одноразовую натуральную помощь — пакет малыша или денежную компенсацию его стоимости. Такую помощь предоставляют на каждого новорожденного ребенка.

Важно

Мать шестерых детей должна выплатить государству почти 30 тысяч гривен: что произошло

Размер денежной компенсации стоимости единовременного натурального пособия на одного ребенка составляет три размера прожиточного минимума, установленного для детей в возрасте до 6 лет. По состоянию на ноябрь 2023 года — это 6 816 гривен.

Помощь матерям-одиночкам

Пособие на детей одиноким матерям предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Максимальный размер пособия составляет:

на детей в возрасте до 6 лет — 2 272 гривны;

на детей от 6 до 18 лет — 2 833 гривны.

Выплаты алиментов на ребенка

Сейчас такой вид социальной помощи рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Предыдущие шесть месяцев составляют два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения за назначением временной помощи. Максимальный размер такой помощи составляет:

для детей в возрасте до 6 лет — 2 272 гривны ;

; для детей от 6 до 18 лет — 2 833 гривны.

Выплаты на детей ВПЛ

Деньги получает каждый переселенец, если информация о нем есть в Единой информационной базе о ВПЛ по состоянию на 30 апреля 2022 года. Так, на детей государство выплачивает 3 тысячи гривен.

Важно

Помощь во время войны: каким украинским семьям выплатят по 10 тысяч гривен

Тем временем напомним, что в марте 2024 года будет индексация пенсий в Украине. Но у пенсионеров, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, выплаты повысятся незначительно.

Также министр социальной политики Оксана Жолнович недавно сообщила, что в Украине уже в 2024 году должен появиться новый вид социальной помощи. Он не будет зависеть от прожиточного минимума — его будут высчитывать на основе базового дохода семьи