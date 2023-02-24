Украинцам могут пересмотреть прожиточный минимум и минимальную зарплату: что известно

В Верховной Раде появились законопроекты, которыми предлагается повысить минимальную зарплату и прожиточный минимум в Украине. Если документы будут поддержаны нардепами, то изменения начнут действовать уже с апреля.

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В Украине, несмотря на войну, предлагают поэтапное повышение размеров прожиточного минимума и минимальной зарплаты уже в 2023 году. Идеи об этом изложены в законопроектах №8431 и №8432, которые опубликованы на сайте Верховной Рады.

Что может измениться для украинцев

В законопроекте №8431 говорится о повышении минимальной заработной платы. Повышать выплаты предлагают не сразу, а поэтапно:

с 1 апреля — до 7 370 гривен;

с 1 июля — до 8 107 гривен;

с 1 октября — до 8 918 гривен.

А вот прожиточный минимум предлагается повысить в законопроекте №8432. Если закон примут, то общий показатель будет следующим:

с 1 апреля — до 2 848 грн;

с 1 июля — до 3 133 грн;

с 1 октября — до 3 446 грн.

Для детей до 6 лет прожиточный минимум изменится так:

с 1 апреля — до 2 499 грн;

с 1 июля — до 2 749 грн;

с 1 октября — до 3 024 грн.

Для детей от 6 до 18 лет:

с 1 апреля — до 3 116 грн;

с 1 июля — до 3 428 грн;

с 1 октября — до 3 771 грн.

Для трудоспособных граждан показатели прожиточного минимума, согласно предложению в законопроекте, хотят установить на таком уровне:

с 1 апреля — до 2 952 грн;

с 1 июля — до 3 248 грн;

с 1 октября — до 3 572 грн.

Для граждан, потерявших трудоспособность:

с 1 апреля — до 2 302 гривен;

с 1 июля — до 2 533 гривен;

с 1 октября – до 2 786 гривны.

Отметим, что если эти законы будут поддержаны депутатами Верховной Рады, то все изменения начнут действовать с 1 апреля 2023 года.

Как изменились зарплаты в Украине из-за войны

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 23 февраля 2023 года опубликовал данные о доходах украинцев за 2022 год. Так, по данным госструктуры, украинцы в среднем получали за свой труд 13 376,21 грн — это на 382,65 грн (+3%) больше, чем в 2021 году (тогда зарплата рядового украинца составила 12 993,56 грн).

В целом ситуация с зарплатами в 2022 году была следующей:

в январе — 14 055,38 грн;

в феврале — 14 133,18 грн;

в марте — 13 016,16 грн;

в апреле — 12 081,96 грн;

в мае — 12 528,42 грн;

в июне — 13 957,63 грн;

в июле — 13 499,87 грн;

в августе — 12 745,82 грн;

в сентябре — 13 387,48 грн;

в октябре — 12 949,01 грн;

в ноябре 13 020,61 грн;

в декабре 15 116,40 грн.

Ранее Фокус рассказывал, как беднеют украинцы из-за полномасштабной войны, которую спровоцировала Россия. Также напомним, что Фокус анализировал, как подорожала жизнь в Украине в 2022 году и на какие товары и услуги более всего выросли цены.