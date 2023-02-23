Украинцы стремительно беднеют: война с РФ отбросила страну на 15 лет назад в борьбе с нищетой

Благодаря реформам, которые провели в Украине еще до войны, падение экономических показателей было не очень стремительным. Эксперты прогнозируют, что после победы страна сможет быстро восстановиться.

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Из-за полномасштабной войны с Россией Украина вернулась на 15 лет назад в вопросе борьбы с бедностью. Из-за РФ количество оказавшихся за чертой выживания украинцев увеличилось на 8 млн человек. Об этом рассказал в интервью изданию "Интерфакс-Украина" региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

По его словам, вторжение России в Украину — трагедия, которая имеет серьезные человеческие и экономические последствия.

"По нашим оценкам, за чертой бедности оказались еще 8 миллионов украинцев по сравнению с довоенным периодом. То есть страна отвергнута на 15 лет назад в достижении своих целей по сокращению уровня бедности", – отметил он.

При этом Аруп Банерджи считает, что Украина продемонстрировала удивительную устойчивость в борьбе с агрессором. По мнению банкира, это стало возможным благодаря нескольким факторам, а именно:

сложным и успешным реформами в сфере макроэкономического управления;

развитым институтам, которые были внедрены в предвоенные годы.

"Украине удавалось сбалансировать усилия, направленные на повышение конкуренции и экономической эффективности с защитой наиболее уязвимых слоев населения. Примером этого является способность власти поддерживать важнейшую социальную помощь и пенсионные выплаты, даже несмотря на войну, которая сократила бюджетные возможности правительства", – объяснил Банерджи.

В то же время он признал, что Украина нуждается в серьезном финансировании. Но главное для нашей страны сейчас — определиться с приоритетными затратами, а затем эффективно, прозрачно и результативно управлять процессом использования средств.

"Существует множество деталей, которые украинские власти должны проработать с помощью своих партнеров с точки зрения новых, оптимизированных процессов. Процессов, сводящих к минимуму бюрократию, но также позволяющих управлять рисками, связанными с огромными затратами в течение очень короткого периода времени, — подчеркнул Аруп Банерджи.

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) подсчитал показатель дохода за 2022 год, который учитывается при расчете пенсий. По данным ПФУ, украинцы в 2022 году в среднем получали за свой труд 13 376,21 грн — это на 382,65 грн (+3%) больше, чем в 2021 году.

Ранее в Министерстве финансов отметили, что распределение возвращения Украиной кредитов, предоставленных странами Европейского Союза, является "совершенно равномерным". В 2023 году Украине будут выделены как грантовые средства, так и кредитные.