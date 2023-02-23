Українці стрімко бідніють: війна з РФ відкинула країну на 15 років назад у боротьбі з бідністю

Завдяки реформам, які провели в Україні ще до війни, падіння економічних показників було не дуже стрімким. Експерти прогнозують, що після перемоги країна зможе швидко відновитися.

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Через повномасштабну війну з Росією Україна повернулася на 15 років тому в питанні боротьби з бідністю. Через РФ кількість українців, що опинилися за межею виживання, збільшилася на 8 млн осіб. Про це розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" регіональний директор Світового банку в справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

За його словами, вторгнення Росії в Україну — трагедія, яка має серйозні людські й економічні наслідки.

"За нашими оцінками, за межею бідності опинилися ще 8 мільйонів українців порівняно з довоєнним періодом. Тобто країна відкинута на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності", — зазначив він.

Водночас Аруп Банерджі вважає, що Україна продемонструвала надзвичайну стійкість у боротьбі з агресором. На думку банкіра, це стало можливим завдяки кільком факторам, а саме:

складним і успішним реформами у сфері макроекономічного управління;

розвиненим інститутам, які були впроваджені в передвоєнні роки.

"Україні вдавалося збалансувати зусилля, спрямовані на підвищення конкуренції та економічної ефективності із захистом найуразливіших верств населення. Прикладом цього є здатність влади підтримувати найважливішу соціальну допомогу та пенсійні виплати, навіть попри війну, яка скоротила бюджетні можливості уряду", — пояснив Банерджі.

Водночас він визнав, що Україна потребує серйозного фінансування. Але головне для нашої країни зараз — визначитися з пріоритетними витратами, а потім ефективно, прозоро та результативно керувати процесом використання коштів.

"Існує безліч деталей, які українська влада має опрацювати за допомогою своїх партнерів із погляду нових, оптимізованих процесів. Процесів, що зводять до мінімуму бюрократію, але також дозволяють управляти ризиками, пов'язаними з величезними витратами протягом дуже короткого періоду часу", — підкреслив Аруп Банерджі.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) підрахував показник доходу за 2022 рік, який враховується під час розрахунку пенсій. За даними ПФУ, українці 2022 року в середньому отримували за свою працю 13 376,21 грн — це на 382,65 грн (+3%) більше, ніж 2021 року.

Раніше в Міністерстві фінансів зазначили, що розподіл повернення Україною кредитів, наданих країнами Європейського Союзу, є "цілком рівномірним". У 2023 році Україні буде виділено як грантові кошти, так і кредитні.