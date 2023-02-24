Українцям можуть переглянути прожитковий мінімум та мінімальну зарплату: що відомо

У Верховній Раді з'явилися законопроєкти, якими пропонується підвищити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум в Україні. Якщо документи буде підтримано нардепами, то зміни почнуть діяти вже з квітня.

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В Україні, незважаючи на війну, пропонують поетапне підвищення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати вже 2023 року. Ідеї про це викладено у законопроєктах №8431 та №8432, які опубліковані на сайті Верховної Ради.

Що може змінитись для українців

У законопроєкті №8431 йдеться про підвищення мінімальної заробітної плати. Підвищувати виплати пропонують не одразу, а поетапно:

з 1 квітня — до 7 370 гривень;

з 1 липня — до 8 107 гривень;

з 1 жовтня — до 8 918 гривень.

А ось прожитковий мінімум пропонується підвищити у законопроеєкті №8432. Якщо закон ухвалять, то загальний показник буде таким:

з 1 квітня — до 2 848 грн;

з 1 липня — до 3 133 грн;

з 1 жовтня — до 3 446 грн.

Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум зміниться так:

з 1 квітня — до 2 499 грн;

з 1 липня — до 2 749 грн;

з 1 жовтня — до 3 024 грн.

Для дітей віком від 6 до 18 років:

з 1 квітня — до 3 116 грн;

з 1 липня — до 3 428 грн;

з 1 жовтня — до 3 771 грн.

Для працездатних громадян показники прожиткового мінімуму, згідно з пропозицією у законопроєкті, хочуть встановити на такому рівні:

з 1 квітня — до 2 952 грн;

з 1 липня — до 3 248 грн;

з 1 жовтня — до 3 572 грн.

Для громадян, які втратили працездатність:

з 1 квітня — до 2 302 гривень;

з 1 липня — до 2 533 гривень;

з 1 жовтня — до 2786 гривні.

Зазначимо, якщо ці закони будуть підтримані депутатами Верховної Ради, то всі зміни почнуть діяти з 1 квітня 2023 року.

Як змінилися зарплати в Україні через війну

Пенсійний фонд України (ПФУ) 23 лютого 2023 року опублікував дані про доходи українців за 2022 рік. Так, за даними держструктури, українці в середньому отримували за свою працю 13 376,21 грн. — це на 382,65 грн. (+3%) більше, ніж у 2021 році (тоді зарплата пересічного українця становила 12 993,56 грн.).

Загалом ситуація із зарплатами у 2022 році була такою:

у січні — 14 055,38 грн;

у лютому — 14 133,18 грн;

у березні — 13 016,16 грн;

у квітні — 12 081,96 грн;

у травні — 12 528,42 грн;

у червні — 13 957,63 грн;

у липні — 13 499,87 грн;

у серпні — 12 745,82 грн;

у вересні — 13 387,48 грн;

у жовтні — 12 949,01 грн;

у листопаді — 13 020,61 грн;

у грудні — 15 116,40 грн.

Раніше Фокус розповідав, як бідніють українці через повномасштабну війну, яку спровокувала Росія. Також нагадаємо, що Фокус аналізував, як подорожчало життя в Україні у 2022 році і на які товари та послуги найбільше зросли ціни.