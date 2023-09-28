Мать шестерых детей должна выплатить государству почти 30 тысяч гривен: что произошло

Украинка имеет двух несовершеннолетних и четырех малолетних детей. Она оформила помощь для матерей, которую теперь по решению суда должна вернуть.

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В Одесской области осудили мать шести детей за мошенничество. Деталями дела со ссылкой на приговор Любашевского районного суда Одесской области поделились в ТСН.

Сообщается, что жительница одного из сел Одесской области воспитывает шесть детей. Двое из них — несовершеннолетние, еще четверо — малолетние. Женщина с февраля получала помощь для самостоятельных матерей. Всего от государства она получила более 29 тысяч гривен.

Однако впоследствии выяснилось, что "мать-одиночка" проживает с отцом детей, с которым не замужем. Социальные службы обратились в суд, чтобы наказать женщину за мошенничество.

Подсудимая признала вину. По решению суда, ее ждут 220 часов исправительных работ. Кроме того, женщину обязали вернуть более 29 тысяч гривен материальной помощи, которые она получила обманом.

Напомним, на Полтавщине мужчина покусал правоохранителя во время задержания. Нетрезвый украинец оставил раны на бедре и предплечье полицейского, который пытался надеть на него наручники.

28-летняя бельгийка во время однодневного отдыха в Турции взяла три камня. Позже ее задержали с ними в аэропорту. Теперь туристке грозит штраф или заключение за кражу археологических артефактов.

В Австралии мужчина инсценировал свое же похищение, чтобы не проводить время перед Новым годом с семьей. Его признали виновным в мошенничестве.