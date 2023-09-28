Мати шістьох дітей має виплатити державі майже 30 тисяч гривень: що сталося

Українка має двох неповнолітніх та чотирьох малолітніх дітей. Вона оформила допомогу для матерів, яку тепер за рішенням суду має повернути.

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На Одещині засудили матір шести дітей за шахрайство. Деталями справи з посиланням на вирок Любашівського районного суду Одеської області поділились у ТСН.

Повідомляється, що мешканка одного з сіл Одеської області виховує шість дітей. Двоє з них — неповнолітні, ще четверо — малолітні. Жінка з лютого отримувала допомогу для самостійних матерів. Загалом від держави вона отримала понад 29 тисяч гривень.

Однак згодом з’ясувалося, що "мати-одиначка" проживає з батьком дітей, з яким не одружена. Соціальні служби звернулись до суду, щоб покарати жінку за шахрайство.

Підсудна визнала провину. За рішенням суду, на неї чекають 220 годин виправних робіт. Окрім того, жінку зобов’язали повернути понад 29 тисяч гривень матеріальної допомоги, які вона отримала обманом.

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