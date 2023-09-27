В Австралії невірний чоловік інсценував своє викрадення: як його покарав суд (фото)

В Австралії невірний чоловік придумав своє викрадення, поліція його викрила, а суд виніс вирок.

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В Австралії чоловік, який інсценував власне викрадення, щоб провести напередодні Нового року із секс-працівницею, а не в колі сім'ї, ледве уникнув в'язниці, повідомляє Illawarra Mercury.

36-річного Пола Ієра з австралійського міста Вуллонгонг 26 вересня було засуджено до трьох років умовного терміну, громадських робіт і штрафу після того, як визнав себе винним у вигадливості вигадливої історії, яка слугувала прикриттям для його шахрайства.

36-річний Пол Ієра Фото: Facebook

Ієра вийшов з дому напередодні Нового року о 23:45 31 грудня, сказавши своїй дружині, що збирається зустрітися з фінансовим партнером. Пізніше його дружина отримала повідомлення про те, що Ієру викрали.

У повідомленнях йшлося: "Спасибі, що надіслали до мене Пола, тепер чекай розплати поки-поки... ми залишимо його живим до ранку, ти віддаси нам його мотоцикл, ніхто його не зачепить, даю слово."

Дружина повірила, що Пола тримають у заручниках через мотоцикл вартістю 7000 доларів. Побоюючись за його благополуччя, вона звернулася до поліції.

Детективи негайно почали розслідування: офіцери уважно вивчали камери відеоспостереження. Потім поліцейські вирішили оглянути фургон Ієри, вважаючи, що там його тримають у заручниках, але всередині був тільки сам "викрадений". Ієра розповів поліції "дику" брехню про те, що його схопили "невідомі чоловіки з Близького Сходу".

Однак його версія викрадення розвалилася через 12 днів після того, як поліція виявила записи з камер відеоспостереження, які показують, що він провів ніч із секс-працівницею.

Мировий суддя Майкл Онг розкритикував Ієру за "огидну поведінку".

"Ви вирішили послати своєму партнеру тривожні, лякаючі повідомлення, щоб мати можливість провести трохи більше часу з іншим партнером. Ви подумали, що це буде чудовий спосіб зробити це. Будь-яка розумна людина звернулася б до поліції, і саме це і сталося", — сказав суддя.

Суд Вуллонгонга виніс наступний вирок: Ієра також повинен провести 350 годин громадських робіт, а також виплатити понад 16 000 доларів як компенсацію поліції Нового Південного Уельсу, яка витратила 200 годин на розслідування цієї справи.

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