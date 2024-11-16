"Бермудський трикутник" на Алясці: чим цікавий штат, де бачать НЛО та зникають люди (відео)

50 років тому під час рутинного перельоту в Алясці зник літак, на борту якого перебував глава Палати представників Конгресу США. З того часу у даній місцевості щороку зникло до 2 тис. американців.

У центрі американського штату Аляска є місцевість, в якій зникає удвічі більше людей, ніж в середньому по США. Місцевість відрізняється малою кількістю населення, крім того, жителі розповідають, що бачили "снігову людину" або ромбоподібні непізнані літаючі об'єкти (НЛО). Які дивні події відбуваються у "Аляскинському трикутнику", розповіло видання Mirror.

Дивні події - історії про зникнення в "Аляскінському трикутнику"

Журналісти зібрали інформацію про дивовижні події, які, ймовірно, відбулись на Алясці протягом останніх 20 років. Серед іншого, вони перелічують зустрічі з "Біг Футом" (сніговою людиною), польоти НЛО чи схожі паранормальні явища. Ті, хто цим особливо цікавиться, може приїхати в цей штат США і повністю зануритись у незвичне.

У статті вказується, що на території штату є так званий "Аляскинський трикутник", за аналогією з Бермудським трикутником, у якому зникають кораблі та літаки, наповнені людьми. Трикутник утворений містами Анкориджем і Джуно на півдні та мисом Уткіагвіком на півночі. За оцінками дослідників, у цій місцевості фіксують від 500 до 2 тис. зникнень на рік. Така кількість зниклих удвічі перевищує середній показник по США: це означає, що в регіоні дійсно можуть діяти якісь паранормальні сили, пояснило видання.

Дивні події - де розташований Аляскинський трикутник (Анкоридж, Джуно, Уткіагвік) Фото: Google Maps

Як з'ясували журналісти, одне зі знакових зникнень зафіксували у 1972 році: літак вилетів з Анкориджа в Джуно, але не приземлився. На борту перебули троє топчиновників США: лідер більшості в Палаті представників Томас Гейл Боггс-старший, конгресмен від Аляски Нік Бегіч та його помічник Рассел Браун. Зник також пілот. Людей шукали 3 600 год., оглянули 325 тис. кв. миль, але не знайшли ні сліду від повітряного судна.

Інша дивна подія сталась в середині 1970-их рр. 25-річний Гарі Френк Созерден з Нью-Йорка зник посеред Аляски, а його кістки відшукали через 20 років на березі річки Поркапайн. Те, що кістки належать саме Гарі, становила ДНК-експертиза, ідеться у статті.

Ще одне зникнення сталось у червні 2019 року: 43-річна Шанна Оман вирушила на зустріч з подругою, але не дійшла. Зі слів дослідника паранормальних явищ Кена Герхарда, деякі люди зникали прямо з круїзного лайнера, деякі — з вершини гори. Він не може точно пояснити причину, але припускає, що за цим можуть стояти інопланетяни. У якості доказу згадує про ромбоподібний вихор, який зафіксували у відлюдній місцевості.

"Деякі експерти з НЛО заявили, що малонаселена природа Аляски робить її привабливою для інопланетян, оскільки дозволяє їм вільно бродити та майже непоміченими", — підсумували журналісти Mirror.

Зазначимо, у серпні 2024 року видання Live Science розповіло про дивний предмет, який відшукали під льодом Антарктиди. Спеціальний апарат занурився під шельфовий льодовий Достон і виявив на глибині об'єкти краплеподібної форми, розміром 400 м.

Нагадуємо, видання BGR повідомило, що учений з Сіднейського університету розгадав таємницю Бермудського трикутника.