"Бермудский треугольник" на Аляске: чем интересен штат, где видят НЛО и исчезают люди (видео)

50 лет назад во время рутинного перелета в Аляске исчез самолет, на борту которого находился глава Палаты представителей Конгресса США. С тех пор в данной местности ежегодно исчезало до 2 тыс. американцев.

В центре американского штата Аляска есть местность, в которой исчезает вдвое больше людей, чем в среднем по США. Местность отличается малым количеством населения, кроме того, жители рассказывают, что видели "снежного человека" или ромбовидные неопознанные летающие объекты (НЛО). Какие странные события происходят в "Аляскинском треугольнике", рассказало издание Mirror.

Странные события - история об исчезновениях в "Аляскинском треугольнике"

Журналисты собрали информацию об удивительных событиях, которые, вероятно, произошли на Аляске в течение последних 20 лет. Среди прочего, они перечисляют встречи с "Биг Футом" (снежным человеком), полеты НЛО или похожие паранормальные явления. Те, кто этим особенно интересуется, может приехать в этот штат США и полностью погрузиться в необычное.

В статье указывается, что на территории штата есть так называемый "Аляскинский треугольник", по аналогии с Бермудским треугольником, в котором исчезают корабли и самолеты, наполненные людьми. Треугольник образован городами Анкоридж и Джуно на юге и мысом Уткиагвик на севере. По оценкам исследователей, в этой местности фиксируют от 500 до 2 тыс. исчезновений в год. Такое количество пропавших вдвое превышает средний показатель по США: это означает, что в регионе действительно могут действовать некие паранормальные силы, пояснило издание.

Странные события — где расположен Аляскинский треугольник (Анкоридж, Джуно, Уткиагвик) Фото: Google Maps

Как выяснили журналисты, одно из знаковых исчезновений зафиксировали в 1972 году: самолет вылетел из Анкориджа в Джуно, но не приземлился. На борту находились трое топ-чиновников США: лидер большинства в Палате представителей Томас Гейл Боггс-старший, конгрессмен от Аляски Ник Бегич и его помощник Рассел Браун. Исчез также пилот. Людей искали 3 600 часов, осмотрели 325 тыс. кв. миль, но не нашли ни следа от воздушного судна.

Другое странное событие произошло в середине 1970-х гг. 25-летний Гарри Фрэнк Созерден из Нью-Йорка исчез посреди Аляски, а его кости отыскали через 20 лет на берегу реки Поркапайн. То, что кости принадлежат именно Гарри, установила ДНК-экспертиза, говорится в статье.

Еще одно исчезновение произошло в июне 2019 года: 43-летняя Шанна Оман отправилась на встречу с подругой, но не дошла. По словам исследователя паранормальных явлений Кена Герхарда, некоторые люди исчезали прямо с круизного лайнера, некоторые — с вершины горы. Он не может точно объяснить причину, но предполагает, что за этим могут стоять инопланетяне. В качестве доказательства упоминает о ромбовидном вихре, который зафиксировали в безлюдной местности.

"Некоторые эксперты по НЛО заявили, что малонаселенная природа Аляски делает ее привлекательной для инопланетян, поскольку позволяет им свободно бродить и почти незамеченными", — подытожили журналисты Mirror.

Отметим, в августе 2024 года издание Live Science рассказало о странном предмете, который отыскали подо льдом Антарктиды. Специальный аппарат погрузился под шельфовый ледовый Достон и обнаружил на глубине объекты каплевидной формы, размером 400 м.

Напоминаем, издание BGR сообщило, что ученый из Сиднейского университета разгадал тайну Бермудского треугольника.