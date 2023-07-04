Журналіст розповів, що не так із заявою Шакіри про зради Піке

Іспанський тележурналіст стверджує, що між Шакірою і Піке існувала угода.

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До того як колумбійська співачка Шакіра та колишній футболіст "Барселони" і збірної Іспанії Жерар Піке розлучилися, три роки у них були відкриті стосунки. Тому заяви співачки про зради батька її дітей для близького оточення артистки та спортсмена, посвячених у деталі їхніх сімейних стосунків, стали справжньою несподіванкою. Про це пише Daily Mail із посиланням на повідомлення іспанського телеведучого Хосе Антоніо Авілеса.

"Існувала угода, згідно з якою "ти робиш, що хочеш, а я роблю, що хочу", але перед обличчям ЗМІ ми все ще пара... Оточення футболіста було здивоване заявою Шакіри. Він був роздратований, дізнавшись про це з преси", — розповів Авілес.

Журналістка Пілар Відаль підтвердила слова колеги:

"Піке не хоче припущень про те, що причиною розриву була невірність. Він був здивований цією заявою, тому що ініціатива належить їй".

Відкриті стосунки — це вид взаємин, учасники яких хочуть бути разом, але водночас згодні на немоногамні стосунки. Тобто в союзі спортсмена і співачки не було заборони на романи на стороні.

Шакіра і Жерар були разом 11 років, у них підростають сини Саша і Мілан. Артистка запідозрила партнера в невірності, помітивши в холодильнику банку майже з'їденого варення. Пізніше її побоювання виправдалися: Піке почав зустрічатися зі студенткою Кларою Чіа Марті, яка працювала на нього. Спочатку він спростовував звинувачення, проте згодом не тільки підтвердив роман, а й став виходити з дівчиною на публіку, чим дуже розлютив Шакіру.

Відтоді Шакіра переїхала в Майамі після того, як отримала повну опіку над Міланом і Сашею, і, за чутками, має романтичні стосунки з гонщиком Формули-1 Льюїсом Гемілтоном. Сама артистка цю інформацію спростовує.

Співачка вже присвятила розриву з Піке кілька пісень, які висміюють його нові стосунки.

Раніше Фокус писав, що Шакіра ненадовго повернулася в Барселону після того, як поїхала в США.