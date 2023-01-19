Зради Жерара Піке викрило варення в холодильнику

Стають відомі нові подробиці гучного розставання 2022 року.

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Стало відомо, як 45-річна колумбійська співачка Шакіра насправді викрила зради свого екскоханого, іспанського футболіста Жерара Піке. Про це пише Daily Mail.

Невірність спортсмена викрило полуничне варення в холодильнику. Виявилося, що ніхто в родині зірок не любить такий тип ласощів. І коли його стало набагато менше, Шакіра запідозрила, що хтось інший приходив до їхнього дому.

[ + – ] Жерар Піке та Шакіра Фото: Getty Images

Також момент з банкою полуничного варення є в кліпі колумбійської співачки, який вона випустила практично одразу після звістки про розставання з батьком своїх дітей.

Про розрив Піке та артистки стало відомо влітку 2022. Вони були разом понад 10 років та виховували двох спільних дітей, проте офіційно так і не уклали шлюбу.

[ + – ] Жерар Піке та Шакіра

Виявилося, що в іспанського футболіста почався роман зі студенткою Кларою Чіа Марті. Вони вже кілька разів виходили разом у світ, навіть відвідували весілля спільних друзів.

Тим часом Шакіра поринула у розвиток творчості та виховання двох синів — Саші та Мілана. У 2022 їй приписували роман з молодим інструктором, проте співачка не підтвердила домисли в мережі.

Нагадаємо, Жерар Піке публічно "потролив" Шакіру у відповідь на її пісню-насмішку про його нову дівчину.

Також Фокус писав про особливу помсту від Шакіри колишній свекрусі, матері Жерара Піке.