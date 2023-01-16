Жерар Піке відповів на пісню-насмішку Шакіри про нього та його нову дівчину

Раніше співачка порівняла себе з годинником Rolex, а нову дівчину Піке — з Casio.

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35-річний іспанський футболіст Жерар Піке відповів своїй колишній дівчині, співачці Шакірі, на її пісню-насмішку про його нові стосунки. Про це пише Hola.

Знаменитий спортсмен взяв участь у прямому ефірі іспанської медіаліги Kings League та показав свій годинник Casio.

[ + – ] Жерар Піке та Шакіра Фото: Instagram

"Ми досягли угоди з Casio про спонсорство Kings League. Це чудові годинники, вони служать усе життя", — зазначив колишній коханий Шакіри, натякаючи на її нову пісню-насмішку, у якій вона порівняла себе з годинником Rolex, а нову дівчину Піке — з Casio.

Про розставання Шакіри та Жерара Піке стало відомо влітку 2022. Зіркова пара була разом понад 10 років та виховувала двох спільних дітей — синів Сашу та Мілана. Втім, за стільки часу закохані так і не уклали офіційного шлюбу.

[ + – ] Нова пісня Шакіри

Незадовго після новин про розставання стало відомо про новий роман іспанського футболіста. Його обраницею стала студентка Клара Чіа Марті. Їх вже кілька разів помічали разом, зокрема на весіллі спільних друзів.

Нагадаємо, Шакіра помітила коханку Жерара Піке в їхньому сімейному будинку.

Також Фокус писав про особливу помсту Шакіри колишній свекрусі, матері Жерара Піке.