Шакіра встановила ляльку-відьму напроти будинку матері Жерара Піке (відео)

У своїй новій пісні артистка зізналася, що Жерар Піке залишив її сусідкою з його матір'ю.

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45-річна колумбійська співачка Шакіра встановила ляльку-відьму напроти будинку своєї колишньої свекрухи, матері Жерара Піке. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени після гучного розставання з іспанським футболістом встановила на своєму балконі, що виходить саме на будинок його матері, ляльку у вигляді страшної відьми. Моторошну фігуру на балконі екскоханої Жерара Піке помітили її прихильники. Сама Шакіра не розповідала публічно про "спосіб помсти".

Крім того, як розповідають очевидці, 45-річна знаменитість тепер постійно слухає на усю гучність свій новий трек-насмішку над колишнім коханим та батьком її дітей. У пісні Шакіра заспівала не лише, як спортсмен "проміняв Rolex на Casio", а й про те, що він її залишив "зі свекрухою як сусідку".

[ + – ] Шакіра встановила ляльку-відьму напроти будинку своєї колишньої свекрухи

Про розставання колумбійської співачки та іспанського футболіста стало відомо влітку 2022. Зіркова пара була разом понад 10 років та виховувала двох спільних дітей — Сашу та Мілана. Втім, за стільки років романтичних стосунків закохані так і не уклали офіційного шлюбу.

Незадовго після новин про розставання стало відомо про новий роман Піке. Його обраницею стала студентка Клара Чіа Марті. Пару вже кілька разів помічали разом, зокрема на весіллі спільних друзів.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке з дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шакіра знову відверто висловилася про зради батька її дітей.

Також Фокус писав про нову пісню Шакіри, у якій вона висміяла нові стосунки свого колишнього коханого.