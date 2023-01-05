Влітку 2022 стало відомо про розрив зіркової пари після понад 10 років стосунків.

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45-річна колумбійська співачка Шакіра знову заговорила про розставання з Жераром Піке. Післяноворічний допис артистка опублікувала у своєму Instagram з понад 78 млн підписників.

"Хоча наші рани продовжують бути відкритими в цьому новому році, у часу є руки хірурга. Навіть якщо хтось нас зрадив, ми повинні продовжувати довіряти. Перед обличчям зневаги продовжуйте цінувати себе. Тому що хороших людей більше, ніж поганих. Більше емпатичних людей, ніж безлюдних людей. Усе менше тих, хто йде, і більше тих, хто залишається поруч з нами. Наші сльози не марні, вони поливають ґрунт, де народиться майбутнє, і роблять нас більш людьми, тож з розбитим серцем ми можемо продовжувати любити", — звернулася до своїх мільйонів підписників мама двох.

[ + – ] Шакіра знову заговорила про зради Жерара Піке

Влітку 2022 стало відомо про розставання колумбійської зірки сцени та футболіста Жерара Піке. Роман знаменитостей тривав понад десять років, проте офіційно пара так і не одружилась. Як відомо, причиною розставання стали численні зради батька дітей Шакіри.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке з дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шакіра відправилася на Різдво-2022 у пустелю з двома синами.

Також Фокус писав про новий ймовірний роман Шакіри з молодим інструктором.