Напередодні знаменитість стали часто помічати в компанії 24-річного Горки Езкурдії.

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45-річна колумбійська співачка Шакіра прокоментувала свій новий ймовірний роман з молодим інструктором. Про це пише Тhe Sun.

За словами зірки сцени, у пресі "переборщили" зі здогадками про нові стосунки співачки. Вона намагається всю себе наразі присвячувати дітям.

"З поваги до моїх дітей і до того, що зараз вони проходять, я прошу ЗМІ зупинити спекуляції. У мене немає партнера чи якихось думок про це. Тільки бажання присвятити себе дітям", — зазначила мама двох.

Напередодні артистці приписували роман з 24-річним інструктором по серфінгу Горкою Езкурдія. Це давній знайомий родини зірки, а минулого року він давав уроки серфінгу й Жерару Піке.

[ + – ] Жерар Піке та Шакіра Фото: Instagram

Влітку 2022 колумбійська співачка та іспанський футболіст Жерар Піке оголосили про своє розставання. Попри те, що зіркова пара була разом понад 12 років та виховувала двох спільних дітей, вони так і не узаконили свої стосунки.

[ + – ] Шакіра Фото: Instagram shakira

Як відомо, причиною розриву стали численні зради спортсмена. Після офіційного розставання з Шакірою Жерара Піке одразу помітили з новою дівчиною, студенткою Кларою Чіа Марті.

Нагадаємо, Шакіра станцювала запальну бачату з іспанським танцюристом.

Також Фокус писав про рідкісне фото сина Шакіри та Жерара Піке.