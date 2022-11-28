Влітку 2022 артистка закінчила багаторічні стосунки з футболістом Жераром Піке.

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45-річна колумбійська співачка Шакіра станцювала пристрасну бачату з іспанським танцюристом. Відео зірка сцени поділилася у своїх соцмережах.

Знаменитість поділилася роликом, на якому показала яскравий танок у чорному топі та шкіряних штанях із вогняним малюнком. У ролі акомпанементу до танцю колишня дівчина Жерара Піке обрала свою пісню Monotonía.

Зазначимо, що партнером співачки став її друг-іспанець, який і викладає популярну бачату.

"Бачатерос! Завдання полягає в тому, аби вийти за межі та встигати вчасно. Якщо ні, то спитайте мого колегу", — зазначила під роликом артистка.

Улітку 2022 стало відомо про розставання Шакіри та іспанського футболіста Жерара Піке. Вони були разом близько дванадцяти років та виховували двох спільних синів, проте так і не уклали офіційний шлюб.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке Фото: Instagram

Наразі вони ділять майно та вирішують питання опіки над Міланом та Сашею. Повідомлялося, що співачка забере їх у Маямі, попри те, що спортсменові не подобається така ідея, адже він залишається в Європі.

Нагадаємо, Шакіра знялася в різдвяному рекламному кампейні Burberry.

Також Фокус писав про рідкісне фото Шакіри із сином від Жерара Піке.