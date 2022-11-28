Шакіра станцювала пристрасну бачату з іспанським танцюристом
Влітку 2022 артистка закінчила багаторічні стосунки з футболістом Жераром Піке.
45-річна колумбійська співачка Шакіра станцювала пристрасну бачату з іспанським танцюристом. Відео зірка сцени поділилася у своїх соцмережах.
Знаменитість поділилася роликом, на якому показала яскравий танок у чорному топі та шкіряних штанях із вогняним малюнком. У ролі акомпанементу до танцю колишня дівчина Жерара Піке обрала свою пісню Monotonía.
Зазначимо, що партнером співачки став її друг-іспанець, який і викладає популярну бачату.
"Бачатерос! Завдання полягає в тому, аби вийти за межі та встигати вчасно. Якщо ні, то спитайте мого колегу", — зазначила під роликом артистка.
Улітку 2022 стало відомо про розставання Шакіри та іспанського футболіста Жерара Піке. Вони були разом близько дванадцяти років та виховували двох спільних синів, проте так і не уклали офіційний шлюб.
Наразі вони ділять майно та вирішують питання опіки над Міланом та Сашею. Повідомлялося, що співачка забере їх у Маямі, попри те, що спортсменові не подобається така ідея, адже він залишається в Європі.
Нагадаємо, Шакіра знялася в різдвяному рекламному кампейні Burberry.
Також Фокус писав про рідкісне фото Шакіри із сином від Жерара Піке.