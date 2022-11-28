Летом 2022 артистка закончила многолетние отношения с футболистом Жераром Пике.

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45-летняя колумбийская певица Шакира станцевала страстную бачату с испанским танцором. Видео звезда сцены поделилась в своих соцсетях.

Знаменитость поделилась роликом, на котором показала яркий танец в черном топе и кожаных штанах с огненным рисунком. В роли аккомпанемента к танцу бывшая девушка Жерара Пике выбрала свою песню Monotonia.

Отметим, что партнером певицы стал ее друг-испанец, который и преподает популярную бачату.

"Бачатерос! Задача состоит в том, чтобы выйти за пределы и успевать вовремя. Если нет, спросите моего коллегу", — отметила под роликом артистка.

Летом 2022 стало известно о расставании Шакиры и испанского футболиста Жерара Пике. Они были вместе около двенадцати лет и воспитывали двух общих сыновей, однако так и не заключили официальный брак.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике Фото: Instagram

Сейчас они делят имущество и решают вопросы опеки над Миланом и Сашей. Сообщалось, что певица заберет их в Майами, несмотря на то, что спортсмену не нравится такая идея, ведь он остается в Европе.

Напомним, Шакира снялась в рождественском рекламном кампейне Burberry.

Также Фокус писал о редком фото Шакиры с сыном от Жерара Пике.