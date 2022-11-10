Когда развод на руку. Шакира снялась в прозрачном образе для рекламного кампейна Burberry (видео)
Знаменитость ходила по столам, как модели во время одного из последних показов бренда.
45-летняя колумбийская певица Шакира снялась в рекламном кампейне британского модного дома Burberry. Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram.
"Почти настало время. Смотрите @Shakira в праздничном фильме "Ночь перед" на Burberry.com", — отмечают на странице бренда в соцсети.
Артистка предстала в прозрачном платье с камнями, которые ее подписчики уже назвали в комментариях "платьем мести". Волосы колумбийской певицы были собраны в высокий хвост, а к аутфиту добавили массивные украшения и клатч.
В частности, в рекламном видео для новой рождественской кампании модного дома певица ходит по столам, как модели на показе Burberry Fall 2022. Вместе с главной героиней в ролике появился в образе черного ангела Burna Boy.
После расставания с испанским футболистом Жераром Пике Шакира все чаще появляется в медийном поле. Также она стала инвестором крупной компании и получила полную опеку над двумя детьми — сыновьями Сашей и Миланом. Теперь мама переедет с малышами в Майами.
Напомним, Шакира показала трогательное видео с больным отцом.
Также Фокус писал о проблемах Шакиры с налоговой службой Испании.