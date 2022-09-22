Шакира не согласна с требованиями Испании выплатить 15 млн долларов налогов

Певица Шакира уверена, что не обязана выплачивать правительству Испании налоги от своей основной деятельности в размере эквивалента 15 млн долларов, поскольку в тот период, который указан в судебном иске, она не приобрела статус налогового резидента.

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По информации издания Hollywoodreporter, Шакиру подозревают в налоговом мошенничестве.

В то же время, сама певица имеет основания не считать себя виновной в этом. Она объяснила, почему не имела статус налогового резидента в Испании и потому не обязана выплачивать указанную сумму налогов в этой стране. Она называет требования правительства Испании "ложными обвинениями".

"Во-первых, я вообще не проводил 183 дня в году [в Испании]. Я была занята выполнением своих профессиональных обязательств по всему миру. Во-вторых, я заплатила все, что, как они утверждали, я должна, еще до того, как они подали иск. Так что на сегодняшний день я им ничего не должна.

Меня консультировала одна из четырех крупнейших налоговых фирм в мире, PricewaterhouseCoopers, поэтому я была уверена, что делаю все правильно и прозрачно с первого дня", — говорит певица.

Фото: Vogue

Шакира также выразила мнение, что налоговые органы Испании прибегли к "непристойной кампании в прессе", чтобы нанести ей репутационный ущерб и оказать моральное давление на певицу и общественность "для принуждения к мировому соглашению".

Шакира также считает, что не у нее одной проблемы с налоговыми органами Испании.

"Общеизвестно, что испанские налоговые органы часто поступают так не только с такими знаменитостями, как я (или [Криштиану] Роналду, Неймар, [Хаби] Алонсо и многими другими), это также несправедливо происходит с обычным налогоплательщиком. Это просто их стиль. Но я уверена, что у меня достаточно доказательств в поддержку моего дела, и справедливость восторжествует в мою пользу", — сказала Шакира.

СМИ сообщали, что певице грозит судебная тяжба после обвинения в уклонении от уплаты налогов, поскольку прокуратура в Испании утверждала, что она не заплатила испанскому правительству 14,5 миллионов евро (15 миллионов долларов) в виде налогов в период с 2012 по 2014 год. Суд может приговорить ее к восьми годам лишения свободы.

Как сообщает Associated Press, прокуратура Барселоны утверждала, что певица должна была платить налоги в стране, поскольку в период с 2012 по 2014 год она проводила в Испании более половины каждого года.

Шакира выступила против претензий, объяснив, что в те годы она была в мировом турне и "провела более 240 дней за пределами Испании, поэтому никак не могла претендовать на статус резидента". Поскольку в то время она встречалась с испанским футболистом Жераром Пике — они недавно разорвали свои 11-летние отношения. При этом Шакира считает, что налоговые органы Испании "хотят получить ее деньги, несмотря ни на что".

"Даже в течение следующих нескольких лет я путешествовала по миру, работая без перерыва. Они знали, что я не была в Испании достаточно времени, чтобы Испания считалась моим местом работы или источником дохода, но они все равно преследовали меня, нацелившись на деньги", — продолжила она. Шакира считает, что обращение в суд из-за якобы неуплаты налога было "делом принципа".

Дата судебного разбирательства еще не назначена.

Напомним, Шакира впервые рассказала о расставании с Жераром Пике.

Жерар Пике и Шакира были вместе с 2011 года, когда познакомились на съемках музыкального клипа на ее песню-гимн чемпионата мира по футболу Waka Waka.