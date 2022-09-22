Шакіра не погоджується з вимогами Іспанії виплатити 15 млн доларів податків

Співачка Шакіра впевнена, що не зобов'язана сплачувати уряду Іспанії податки від своєї основної діяльності в розмірі, еквівалентному 15 млн доларів, оскільки в той період, який зазначений у судовому позові, вона не набула статусу податкового резидента.

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За інформацією видання Hollywoodreporter, Шакіру підозрюють у податковому шахрайстві.

Водночас, сама співачка має підстави не вважати себе винною в цьому. Вона пояснила, що не мала статусу податкового резидента в Іспанії і тому не зобов'язана виплачувати зазначену суму податків у цій країні. Вона називає вимоги уряду Іспанії "хибними звинуваченнями".

"По-перше, я взагалі не проводила 183 дні на рік [в Іспанії]. Я була зайнята виконанням своїх професійних зобов'язань по всьому світу. По-друге, я заплатила все, що, як вони стверджували, я маю, ще до того, як вони подали позов, так що на сьогодні я їм нічого не винна.

Мене консультувала одна з чотирьох найбільших податкових фірм у світі, PricewaterhouseCoopers, тому я була впевнена, що роблю все правильно та прозоро з першого дня", — каже співачка.

Фото: Vogue

Шакіра також висловила думку, що податкові органи Іспанії вдалися до "непристойної кампанії в пресі", щоб завдати їй репутаційної шкоди й чинити моральний тиск на співачку та громадськість "для примусу до мирової угоди".

Шакіра також вважає, що не має жодної проблеми з податковими органами Іспанії.

"Загальновідомо, що іспанські податкові органи часто роблять так не лише з такими знаменитостями як я або [Кріштіану] Роналду, Неймар, [Хабі] Алонсо та багатьма іншими, це також несправедливо відбувається зі звичайним платником податків. Це просто їхній стиль. Але я впевнена, що я маю достатньо доказів на підтримку моєї справи, і справедливість переможе на мою користь", — сказала Шакіра.

ЗМІ повідомляли, що співачці загрожує судовий позов після звинувачення в ухиленні від сплати податків, оскільки прокуратура в Іспанії стверджувала, що вона не заплатила іспанському уряду 14,5 мільйона євро (15 мільйонів доларів) у вигляді податків у період із 2012 по 2014 рік. Суд може засудити її до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляє Associated Press, прокуратура Барселони стверджувала, що співачка мала сплачувати податки в країні, оскільки в період із 2012 по 2014 рік вона проводила в Іспанії більше половини кожного року.

Шакіра виступила проти претензій, пояснивши, що в ті роки вона була у світовому турне та "провела понад 240 днів за межами Іспанії, тому ніяк не могла претендувати на статус резидента". Оскільки на той час вона зустрічалася з іспанським футболістом Жераром Піке, вони нещодавно розірвали свої 11-річні стосунки. При цьому Шакіра вважає, що податкові органи Іспанії "хочуть отримати її гроші, незважаючи ні на що".

"Навіть протягом наступних кількох років я подорожувала світом, працюючи без перерви. Вони знали, що я не була в Іспанії достатньо часу, щоб Іспанія вважалася моїм місцем роботи або джерелом доходу, але вони все одно переслідували мене, націлившись на гроші", — продовжила вона. Шакіра вважає, що звернення до суду через нібито несплату податку було "справою принципу".

Дата судового розгляду ще не призначена.

Нагадаємо, Шакіра вперше розповіла про розлучення з Жераром Піке.

Жерар Піке та Шакіра були разом із 2011 року, коли познайомилися на зйомках музичного кліпу на її пісню-гімн чемпіонату світу з футболу Waka Waka.