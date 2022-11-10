У прозорій сукні помсти. Шакіра знялася в рекламному кампейні Burberry (відео)

Знаменитість ходила по столах, як моделі під час одного з останніх показів бренду.

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45-річна колумбійська співачка Шакіра знялася в рекламному кампейні британського модного дому Burberry. Про це знаменитість повідомила у своєму Instagram.

"Майже настав час. Дивіться @Shakira у святковому фільмі "Ніч перед" на Burberry.com", — зазначають на сторінці бренду у соцмережі.

Артистка постала в прозорій сукні з камінням, яке її підписники вже назвали в коментарях "сукнею помсти". Волосся колумбійської співачки було зібране у високий хвіст, а до аутфіту додали масивні прикраси та клатч.

[ + – ] Шакіра

Зокрема у рекламному відео для нової різдвяної кампанії модного дому співачка ходить по столах, як моделі на показі Burberry Fall 2022. Разом з головною героїнею у ролику з'явився в образі чорного ангела Burna Boy.

[ + – ] Шакіра для Burberry

Після розставання з іспанським футболістом Жераром Піке Шакіра все частіше з'являється в медійному полі. Також вона стала інвестором крупної компанії та отримала повну опіку над їхніми двома дітьми — синами Сашею та Міланом. Тепер мама переїде з малюками до Маямі.

Нагадаємо, Шакіра показала зворушливе відео з хворим батьком.

Також Фокус писав про проблеми Шакіри з податковою службою Іспанії.