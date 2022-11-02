Шакіра показала зворушливе відео зі своїм хворим батьком

Батько артистки перебуває в лікарні, і Шакіра його відвідує за першої ж нагоди.

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У 45-річної колумбійської співачки Шакіри зараз не найкращий період життя. Розставання з Жераром Піке, батьком її дітей, через зради, проблеми з податковою службою, а тепер ще й погіршення здоров'я її батька, 91-річного Вільяма Мебарака. Відео з лікарні з ним артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Наразі чоловік перебуває в одній із лікарень Барселони. Знаменита дочка регулярно відвідує його та радіє будь-яким його успіхам на шляху до одужання. На записі в соцмережі Шакіра цілує ноги батька після того, як виконав серію силових вправ.

"Життя — це те, що відбувається між візитами в лікарню та костюмами на Геловін", — підписала вона публікацію.

Побачене вразило шанувальників виконавиці.

"Це змусило мене розплакатися", "Життя стає болючим, коли улюблена людина перебуває в лікарні, але коли видно результати, ми дякуємо Богу за ці великі чудеса. Яка радість бачити, що Дон Вільям так добре розвивається, @shakira, ти незвичайна дочка", — пишуть вони в коментарях.

Кілька днів тому Шакіра поділилася фотографією своїх батьків, які цілуються в лікарні, а її батько оточений медичним обладнанням, підписавши зворушливий знімок: "Справжнє кохання". Нідія Ріполл, мати Шакіри, розповіла пресі, що її чоловіка в лікарні відвідує Жерар Піке.

[ + – ] Батьки Шакіри Вільям Мебарак і Нідія Ріполл

За словами жінки, стан Вільяма "стабільний" і його незабаром випишуть із лікарні, хоча вона не розповіла, через що його востаннє госпіталізували. Відомо, що він заразився коронавірусом.

Сама співачка попросила ЗМІ поставитися з повагою до того, що відбувається в її родині, та про приватність.

Нагадаємо, Шакіра присвятила новий кліп стосункам із колишнім коханим.