Шакира показала трогательное видео со своим больным отцом

Отец артистки находится в больнице, и Шакира его навещает при первой же возможности.

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У 45-летней колумбийской певицы Шакиры сейчас – не самый лучший период в жизни. Расставание с Жераром Пике, отцом ее детей, из-за измен, проблемы с налоговой службой, а теперь еще и ухудшение здоровья ее отца, 91-летнего Уильяма Мебарака. Видео из больницы с ним артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

В настоящее время мужчина находится в одной из больниц Барселоны. Знаменитая дочь регулярно посещает его и радуется любым его успехам на пути к выздоровлению. На записи в соцсети Шакира целует ноги отца после того, как он выполнил серию силовых упражнений.

"Жизнь – это то, что происходит между визитами в больницу и костюмами на Хэллоуин", – подписала она публикацию.

Увиденное впечатлило поклонников исполнительницы.

"Это заставило меня прослезиться", "Жизнь становится болезненной, когда любимый человек находится в больнице, но когда видны результаты, мы благодарим Бога за эти великие чудеса. Какая радость видеть, что Дон Уильям так хорошо развивается, @shakira, ты необыкновенная дочь", – пишут они в комментариях.

Несколько дней назад Шакира поделилась фотографией своих родителей, целующихся в больнице, а ее отец окружен медицинским оборудованием, подписав трогательный снимок: "Настоящая любовь". Нидия Риполл, мать Шакиры, рассказала прессе, что ее мужа в больнице навещает Жерар Пике.

[ + – ] Родители Шакиры Уильям Мебарак и Нидия Риполл

По словам женщины, состояние Уильяма "стабильное" и что его скоро выпишут из больницы, хотя она не рассказала, по какому поводу была его последняя госпитализация. Известно, что он заразился коронавирусом.

Сама певица попросила СМИ отнестись с уважением к происходящему в ее семье и о приватности.

Напомним, Шакира посвятила новый клип отношениям с бывшим возлюбленным.