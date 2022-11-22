Шакира показала редкое фото с сыном Жерара Пике

От звездного союза подрастают двое детей.

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45-летняя колумбийская певица Шакира поделилась редким фото со старшим сыном. Снимок артистка опубликовала на своей Instagram-странице с более чем 77 млн подписчиков.

9-летний Милан, сын испанского футболиста Жерара Пике и звезды сцены, стал победителем Кубка Каталонии. Шакира поздравила ребенка с достижением, опубликовав фото, на котором целует сына в щеку.

"Поздравляем Милана и их команду с этим замечательным турниром. Мамочка так гордится тобой за твою настойчивость и преданность! Браво участникам Кубка Каталонии до 10 лет!" – подписала фото с сыном артистка.

[ + – ] Шакира с сыном Миланом

Летом 2022 стало известно о расставании Шакиры и Жерара Пике. Звездная пара была вместе более 10 лет. От их союза подрастают два сына — Саша и Милан. Несмотря на это, певица и спортсмен так и не узаконили свои романтические отношения, которые закончились, как сообщалось, из-за многочисленных измен испанского футболиста.

Сейчас Жерар Пике встречается со студенткой Кларой Чиа Марти.

Напомним, куда Шакира собирается переехать вместе с детьми после расставания с Жераром Пике.

Также Фокус писал о съемке Шакиры для рождественского кампейна Burberry.