Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Шакіра показала рідкісне фото із сином Жерара Піке

Шакіра з дітьми, сини шакіри, шакіра і жерар піке, з ким залишаться діти шакіри і жерара піке
Фото: Instagram shakira | Шакіра з дітьми

Від зіркового союзу підростають двоє дітей.

Related video

45-річна колумбійська співачка Шакіра поділилася рідкісним фото із старшим сином. Знімок артистка опублікувала на своїй Instagram-сторінці з понад 77 млн підписників.

9-річний Мілан, син іспанського футболіста Жерара Піке та зірки сцени, напередодні став переможцем Кубка Каталонії. Шакіра привітала дитину з досягненням, опублікувавши фото, на якому цілує сина в щоку.

"Вітаємо Мілана та їхню команду з цим чудовим турніром. Усі матусі так пишаються тобою за твою наполегливість та відданість! Браво учасникам Кубка Каталонії до 10 років!" — підписала фото із сином артистка.

Шакіра із сином Міланом

Влітку 2022 стало відомо про розставання Шакіри та Жерара Піке. Зіркова пара була разом понад 10 років. Від їхнього союзу підростає двоє синів — Саша та Мілан. Попри це, співачка та спортсмен так і не узаконили свої романтичні стосунки, які закінчилися, як повідомлялося, через численні зради іспанського футболіста.

Наразі Жерар Піке зустрічається зі студенткою Кларою Чіа Марті.

Нагадаємо, куди Шакіра збирається переїхати разом з дітьми після розставання з Жераром Піке.

Також Фокус писав про зйомку Шакіри для різдвяного кампейну Burberry.