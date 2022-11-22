Шакіра показала рідкісне фото із сином Жерара Піке

Від зіркового союзу підростають двоє дітей.

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45-річна колумбійська співачка Шакіра поділилася рідкісним фото із старшим сином. Знімок артистка опублікувала на своїй Instagram-сторінці з понад 77 млн підписників.

9-річний Мілан, син іспанського футболіста Жерара Піке та зірки сцени, напередодні став переможцем Кубка Каталонії. Шакіра привітала дитину з досягненням, опублікувавши фото, на якому цілує сина в щоку.

"Вітаємо Мілана та їхню команду з цим чудовим турніром. Усі матусі так пишаються тобою за твою наполегливість та відданість! Браво учасникам Кубка Каталонії до 10 років!" — підписала фото із сином артистка.

[ + – ] Шакіра із сином Міланом

Влітку 2022 стало відомо про розставання Шакіри та Жерара Піке. Зіркова пара була разом понад 10 років. Від їхнього союзу підростає двоє синів — Саша та Мілан. Попри це, співачка та спортсмен так і не узаконили свої романтичні стосунки, які закінчилися, як повідомлялося, через численні зради іспанського футболіста.

Наразі Жерар Піке зустрічається зі студенткою Кларою Чіа Марті.

Нагадаємо, куди Шакіра збирається переїхати разом з дітьми після розставання з Жераром Піке.

Також Фокус писав про зйомку Шакіри для різдвяного кампейну Burberry.