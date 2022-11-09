Жерар Піке був проти. Куди Шакіра забере дітей

Знаменитості виховують двох спільних синів.

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Стало відомо, куди 45-річна колумбійська співачка Шакіра забере своїх дітей після розставання з футболістом Жераром Піке. Про це пише TMZ.

Артистка та її два сини пакують речі та прямують до Маямі після того, як вона та її колишній коханий досягли нової угоди про опіку.

У спільній заяві для TMZ колишня пара каже: "Ми підписали угоду про опіку. Наша єдина мета — забезпечити нашим дітям максимальну безпеку та захист і сподіватися, що вони зможуть продовжувати своє життя в безпечному та спокійному оточенні".

Зокрема стало відомо, що команда юристів співачки дійшла згоди з представниками спортсмена під час 12-годинної зустрічі. Наступного року Шакіра переїде з Барселони до Маямі з їхніми дітьми — Сашею та Міланом.

[ + – ] Шакіра із синами Фото: Instagram shakira

Джерело, близьке до колишньої пари, повідомило таблоїду, що батьки "підписали угоду, яка найкраще підходить для їхніх дітей — що є їхнім головним завданням, і після 8 років життя в Барселоні — вона та діти тепер повернуться до її давнього дому, Маямі, де вся материнська родина".

Про розставання Шакіри та Жерара Піке стало відомо влітку 2022. Вони зустрічалися понад 12 років, проте так і не узаконили свої стосунки.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке Фото: Instagram

Після розриву зіркової пари співачка просила свого екскоханого не виходити на публіку з новими дівчатами, проте він не послухався артистки та показав публіці 23-річну студентку Клару Чіа Марті.

Нагадаємо, Шакіра отримала повну опіку над дітьми.

Також Фокус писав про публічні поцілунки Жерара Піке та його молодої коханої.