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Стиль життя

Жерара Піке помітили за поцілунками з 23-річною коханою (відео)

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Фото: Getty Images | Жерар Піке

Футболіст оголосив про завершення своєї кар'єри.

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35-річного іспанського футболіста Жерара Піке помітили в компанії його молодої коханої. Про це пише Daily Mail.

Зірка спорту провів свій останній матч у ролі футболіста ФК "Барселона", на який прийшла 23-річна студентка Клара Чіа Марті підтримати свого коханого. Пару помітили за поцілунками та обіймами після гри.

Про роман спортсмена та студентки стало відомо влітку 2022 після новини про розставання Піке з колумбійською співачкою Шакірою.

Жерар Піке та 23-річна студентка Клара Чіа Марті

Футболіст "Барселони" та артистка зустрічалися близько 12 років. При цьому офіційного шлюбу вони так і не уклали. Від зіркового союзу підростають двоє синів — Саша та Мілан. Саме вони наразі є єдиною причиною Шакірі та Жерару зустрітися.

Як відомо, причиною для розриву стали численні зради футболіста. Зокрема з мамою його колеги з футбольного клубу.

Нещодавно Піке оголосив про завершення футбольної кар'єри та провів свій останній матч. Судячи з усього, колишній коханий Шакіри тепер більше часу приділятиме своїм бізнесам.

Жерар Піке та Шакіра Fullscreen
Жерар Піке та Шакіра

Нагадаємо, Жерар Піке та Шакіра випадково зустрілися на спортивній події.

Також Фокус писав про новий роман Жерара Піке з молодшою за нього на 12 років студенткою Кларою Чіа Марті.