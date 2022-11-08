Жерара Піке помітили за поцілунками з 23-річною коханою (відео)

Футболіст оголосив про завершення своєї кар'єри.

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35-річного іспанського футболіста Жерара Піке помітили в компанії його молодої коханої. Про це пише Daily Mail.

Зірка спорту провів свій останній матч у ролі футболіста ФК "Барселона", на який прийшла 23-річна студентка Клара Чіа Марті підтримати свого коханого. Пару помітили за поцілунками та обіймами після гри.

Про роман спортсмена та студентки стало відомо влітку 2022 після новини про розставання Піке з колумбійською співачкою Шакірою.

[ + – ] Жерар Піке та 23-річна студентка Клара Чіа Марті

Футболіст "Барселони" та артистка зустрічалися близько 12 років. При цьому офіційного шлюбу вони так і не уклали. Від зіркового союзу підростають двоє синів — Саша та Мілан. Саме вони наразі є єдиною причиною Шакірі та Жерару зустрітися.

Як відомо, причиною для розриву стали численні зради футболіста. Зокрема з мамою його колеги з футбольного клубу.

Нещодавно Піке оголосив про завершення футбольної кар'єри та провів свій останній матч. Судячи з усього, колишній коханий Шакіри тепер більше часу приділятиме своїм бізнесам.

[ + – ] Жерар Піке та Шакіра

Нагадаємо, Жерар Піке та Шакіра випадково зустрілися на спортивній події.

Також Фокус писав про новий роман Жерара Піке з молодшою за нього на 12 років студенткою Кларою Чіа Марті.