Шакіра та Жерар Піке раптово зустрілися на бейсболі

Зараз співачка та футболіст намагаються підтримувати дружні стосунки заради дітей.

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Співачка Шакіра та футболіст Жерар Піке несподівано зіткнулися на бейсбольному матчі свого 9-річного сина Мілана. Пара розлучилася на початку червня після того, як Жерар зрадив Шакірі з матір'ю свого колеги по команді. Про це пише TMZ.

Хоч Піке та Шакіра зустрілися на матчі, але вони навіть не підійшли одне до одного. Вони стояли на різних сторонах поля, вболівали за сина, але не дивилися одне на одного.

[ + – ] Шакіра на бейсбольному матчі

Шакіру супроводжувала її мати Нідія Ріполл і кілька друзів, а захисник "Барселони" прийшов разом зі своєю матір'ю Монтсеррат Бернабеу.

У недавньому інтерв'ю Шакіра зізналася, що намагається зберегти дружні стосунки з колишнім хлопцем заради дітей, але, зважаючи на все, це їм не надто добре вдається.

Вона сказала, що вклала багато сил у стосунки з Піке, але зараз, коли вони розлучилися через його зради, вона бачить, як страждають через це діти.

Піке після скандального розлучення вже почав зустрічатися з новою дівчиною, яку, як виявилося, ховав від папараці.

23-річна Клара Чіа Марті вже з'являлася з футболістом на публіці та ходила з ним на вечірки.

Не виключено, що саме тому Шакіра вирішила порушити мовчання.

Жерар Піке, зі свого боку, був злий, коли прочитав одкровення колишньої. Він вважає, що вона хоче виставити його поганим батьком.

Жерар Піке та Шакіра були разом із 2011 року, проте так і не одружилися. У них двоє синів.