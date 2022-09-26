Жерар Піке відреагував на слова Шакіри щодо скандального розставання

Від зіркового союзу підростають двоє неповнолітніх синів.

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35-річний іспанський футболіст Жерар Піке відреагував на слова Шакіри щодо їхнього скандального розставання. Про це пише Marca.

За словами інсайдерів, спортсмену не сподобалися одкровення матері його дітей. Піке був роздратований, коли прочитав свіже інтерв'ю Шакіри. Колишній коханий артистки особливо розізлився через те, що 45-річна Шакіра зізналася, що принесла у жертву свою кар'єру заради футболіста та двох їхніх дітей — Саші та Мілана.

[ + – ] Шакіра з дітьми Фото: Instagram shakira

Спочатку колумбійська співачка зазначала, що не буде "виносити сміття з хати", проте після кількох публічних появ Жерара Піке з його юною коханкою вирішила дати відверте інтерв'ю.

Наразі іспанський футболіст зустрічається з 23-річною студенткою. Пара вже кілька разів виходила разом у світ, хоча раніше зазначалося, що Піке робить усе можливе, аби повернути співачку до себе.

Жерар Піке та старша за нього на 10 років Шакіра були разом з 2011 року. Хоча вони не уклали офіційного шлюбу, зіркова пара виховувала двох неповнолітніх синів, питання опіки над якими наразі вирішується.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке з дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шакіра дала ексклюзивний коментар щодо розриву з Жераром Піке.

Також Фокус писав про скандал навколо кримінальної справи проти Шакіри за несплату податків в Іспанії.