Жерар Пике отреагировал на слова Шакиры о скандальном расставании

От звездного союза подрастают два несовершеннолетних сына.

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35-летний испанский футболист Жерар Пике отреагировал на слова Шакиры по поводу их скандального расставания. Об этом пишет Marca.

По словам инсайдеров, спортсмену не понравились откровения матери его детей. Пике был раздражен, когда прочел свежее интервью Шакиры. Бывший возлюбленный артистки особенно разозлился из-за того, что 45-летняя Шакира призналась, что принесла в жертву свою карьеру ради футболиста и двух их детей — Саши и Милана.

[ + – ] Шакира с детьми Фото: Instagram shakira

Первоначально колумбийская певица отмечала, что не будет "выносить сор из избы", однако после нескольких публичных появлений Жерара Пике с его юной любовницей решила дать откровенное интервью.

В настоящее время испанский футболист встречается с 23-летней студенткой. Пара уже несколько раз выходила вместе в свет, хотя раньше отмечалось, что Пике делает все возможное, чтобы вернуть певицу к себе.

Жерар Пике и старше его на 10 лет Шакира были вместе с 2011 года. Хотя они не заключили официальный брак, звездная пара воспитывала двух несовершеннолетних сыновей, вопрос опеки над которыми сейчас активно решается.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике с детьми Фото: Getty Images

Напомним, Шакира дала эксклюзивный комментарий о разрыве с Жераром Пике.

Также Фокус писал о скандале вокруг уголовного дела против Шакиры за неуплату налогов в Испании.