Шакира и Жерар Пике внезапно встретились на бейсболе

Сейчас певица и футболист пытаются поддерживать дружеские отношения ради детей

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Певица Шакира и футболист Жерар Пике неожиданно столкнулись на бейсбольном матче своего 9-летнего сына Милана. Пара рассталась в начале июня после того, как Жерар изменил Шакире с матерью своего коллеги по команде. Об этом пишет TMZ.

Хоть Пике и Шакира встретились на матче, но они даже не подошли к друг другу. Они стояли на разных сторонах поля, болели за сына, но не смотрели друг на друга.

[ + – ] Шакира на бейсбольном матче

Шакиру сопровождала ее мать Нидия Риполл и несколько друзей, а защитник "Барселоны" пришел вместе со своей матерью Монтсеррат Бернабеу.

В недавнем интервью Шакира призналась, что пытается сохранить дружеские отношения с бывшим парнем ради детей, но, судя по всему, это им не слишком хорошо удается.

Она сказала, что вложила много сил в отношения с Пике, но сейчас, когда они расстались из-за его измен, она видит, как страдают из-за этого дети.

Пике после скандального расставания уже начал встречаться с новой девушкой, которую, как оказалось, прятал от папарацци.

23-летняя Клара Чиа Марти уже появлялась с футболистом на публике и ходила с ним на вечеринки.

Не исключено, что именно поэтому Шакира решила нарушить молчание.

Жерар Пике, в свою очередь, был зол, когда прочел откровения бывшей. Он посчитал, что она хочет выставить его плохим отцом.

Жерар Пике и Шакира были вместе с 2011 года, однако так и не поженились. У них двое сыновей.