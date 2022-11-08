Жерара Пике заметили за поцелуями с 23-летней возлюбленной (видео)

Футболист объявил о завершении своей карьеры.

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35-летнего испанского футболиста Жерара Пике заметили в компании его молодой возлюбленной. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда спорта провел свой последний матч в роли футболиста ФК "Барселона", на который пришла 23-летняя студентка Клара Чиа Марти поддержать своего возлюбленного. Пару заметили за поцелуями и объятиями после игры.

О романе спортсмена и студентки стало известно летом 2022 после новости о расставании Пике с колумбийской певицей Шакирой.

[ + – ] Жерар Пике и 23-летняя студентка Клара Чиа Марти

Футболист "Барселоны" и артистка встречались около 12 лет. При этом официальный брак они так и не заключили. От звездного союза подрастают два сына — Саша и Милан. Именно они являются единственной причиной для Шакиры и Жерара сейчас встретиться.

Как известно, поводом для разрыва стали многочисленные измены футболиста. В частности, с мамой его коллеги из футбольного клуба.

Недавно Пике объявил о завершении футбольной карьеры и провел последний матч. Судя по всему, бывший возлюбленный Шакиры теперь больше времени будет уделять своим бизнесам.

[ + – ] Жерар Пике и Шакира

Напомним, Жерар Пике и Шакира случайно встретились на спортивном событии.

Также Фокус писал о новом романе Жерара Пике с младше его на 12 лет студенткой Кларой Чиа Марти.